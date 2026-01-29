Obavijesti

Sport

Komentari 17
VAN PAMETI

Potpuni skandal! Pogledajte što su Hrvati našli u hrani na Euru

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ivan Forjan/Nova TV

Skandal na Euru! Naši rukometaši šokirani hranom – crvi u kaši, plastika u bolonjezu! EHF zanemaruje Hrvatsku, igrači iscrpljeni, izbornik Sigurdsson ogorčen

Admiral

Nevjerojatno je kako se EHF odnosi prema viceprvaku svijeta i polufinalistu Eura! Nakon što je Hrvatska "iz vedra neba" smještena 40 kilometara od Herninga, za razliku od svih ostalih polufinalista, sada cure novi užasni detalji. David Mandić pričao je kako su za ručak imali lazanje, što svakako nije jelo za sportaše, a nastavilo se s užasima i u Herningu.

Naime, za ručak u Danskoj rukometaši su dobili bolonjez, a u njemu su našli komade plastike! Ni tu nije kraj. Dok su još bili u Švedskoj, u zobenoj kaši pronađen je crv pa se postavlja pitanje kamo to sve vodi. Zaista neprofesionalno od EHF-a i organizatora i ovo je na granici skandala. Tempo je ubitačan, okrijepa prijeko potrebna, a iz hrane izlaze crvi. Objavio je to novinar Nove TV, Ivan Forjan.

Raspored utakmica je ubitačam. Hrvatska je igrala dva dana za redom, izborila polufinale, a dan odmora mora iskoristiti za putovanje i to u autobusu. Naši rukometaši vozili su se nekoliko sati i uz to su udaljeni 40 kilometara od Herninga. Izbornik Sigurdsson poludio je na press konferenciji. 

Foto: Ivan Forjan/Nova TV

- Nisam imao vremena da se pripremim za utakmicu. Stigli smo u Herning tek u 14.30 i onda sam ovdje morao obavezno doći. To je smiješno. Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus, i onda 35 minuta moram ici nazad. Bit će šest sati kad se vratim. Jos nisam imao trening s momčadi. Još  nismo imali sastanak. To je dokaz da EHF ne mari za igrače i reprezentacije - oštro je komentirao Sigurdsson - rekao je ljutiti izbornik.

