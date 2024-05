Potres u Barceloni: Xaviju zbog sporne izjave sad prijeti otkaz

Legenda Barcelone i aktualni trener Xavi u siječnju je nakon proraza od Villareala 5-3 izjavio kako daje ostavku na kraju sezone. Ipak, nakon pregovora s predsjednikom kluba Joanom Laportom dogovorena je suradnja do minimalno 2025. Međutim Xavi je uoči utakmice s Almerijom dao spornu izjavu zbog koje u Barceloni razmišljaju o prekidu suradnje s legendarnim veznjakom.

- Navijači moraju razumjeti da ova Barcelona nije ona od prije 25 godina. Prije bi trener Barce došao predsjedniku i rekao: 'Želim ovog igrača, i ovog, i još onog.' Toga više nema. No mi moramo pojačati momčad ako ne želimo da sve ostane kao što je. U suprotnom, bit će nam jako teško boriti se protiv Reala i u Europi. Ne može se napredovati ako ne bude određenih promjena u momčadi. Pokušat ćemo se nositi s Realom. Ipak, smatram da navijači Barcelone moraju razumjeti da je situacija jako teška, posebno u ekonomskom smislu. Nismo na istoj razini kao ostali vrhunski klubovi. Navijači to moraju razumjeti. To ne znači da se nećemo boriti, ali situacija je takva da su nam potrebni stabilnost i vrijeme. Pokušat ćemo sve da se iduće sezone nosimo s Realom - izjavio je Xavi nakon utakmice.

Španjolski Diario As piše kako je sportskom direktoru Decu prekipjelo i kako traži novog trenera.

- Xavi je na sastanku u Laportinoj kući govorio potpuno drugačije. Njegovo izlaganje bilo je potpuno vjere u momčad i sredstva koja ima te je naglasio da je za poboljšanja potrebno tek par lako ostvarivih promjena. Ovakva radikalna promjena u njegovom nastupu i to javno, izazvala je toliko ogorčenje da Laporta i Deco nisu išli s momčadi jučer u Almeriju, niti su bili na utakmici - piše španjolski list.

Radijska postaja Cadena SER na sljedeći je način opisala situaciju:

- Vodstvo Barcelone vrši veliki pritisak na Laportu da otpusti Xavija. Trenera je i njegov stožer zamolio da odu iz kluba.