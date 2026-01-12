Obavijesti

ŠOKANTNA ODLUKA

'Potres' u Madridu: Xabi Alonso dobio otkaz nakon poraza od Barcelone! Poznat i nasljednik

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Šokantna vijest o Alonsovom odlasku uslijedila je manje od dvadeset i četiri sata nakon što je Real Madrid izgubio finale španjolskog Superkupa od vječnog rivala Barcelone. Taj poraz očito je bio kap koja je prelila čašu

Xabi Alonso (44) više nije trener Real Madrida. Potvrdio je to "kraljevski klub" svega dan nakon bolnog poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, što je dodatno potaknulo lavinu reakcija.

Novi trener Reala bit će Alvaro Arbeloa.

