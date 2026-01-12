Šokantna vijest o Alonsovom odlasku uslijedila je manje od dvadeset i četiri sata nakon što je Real Madrid izgubio finale španjolskog Superkupa od vječnog rivala Barcelone. Taj poraz očito je bio kap koja je prelila čašu
ŠOKANTNA ODLUKA
'Potres' u Madridu: Xabi Alonso dobio otkaz nakon poraza od Barcelone! Poznat i nasljednik
Xabi Alonso (44) više nije trener Real Madrida. Potvrdio je to "kraljevski klub" svega dan nakon bolnog poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, što je dodatno potaknulo lavinu reakcija.
Šokantna vijest o Alonsovom odlasku uslijedila je manje od dvadeset i četiri sata nakon što je Real Madrid izgubio finale španjolskog Superkupa od vječnog rivala Barcelone. Taj poraz očito je bio kap koja je prelila čašu strpljenja u upravi madridskog kluba.
Novi trener Reala bit će Alvaro Arbeloa.
