Potres u redovima hrvatskog suparnika: Gana smijenila izbornika 72 dana prije SP-a

Nogometni savez Gane (GFA) uručio je otkaz izborniku Ottu Addu samo 72 dana prije početka Svjetskog prvenstva 2026. godine, na kojem će Gana igrati u skupini s Hrvatskom. Odluka o smjeni donesena je neposredno nakon poraza od Njemačke u prijateljskoj utakmici, čime je nastavljen crni niz rezultata koji je upalio alarm uoči turnira u Sjevernoj Americi.

Kap koja je prelila čašu bio je poraz 2-1 od Njemačke u Stuttgartu u ponedjeljak navečer, gdje je domaćinima pobjedu u zadnjim trenucima donio Deniz Undav. Bio je to četvrti uzastopni poraz za "crne zvijezde", a posebno je bolan bio onaj nekoliko dana ranije, kada ih je Austrija deklasirala s čak 5-1. Loši rezultati i blijeda igra u pripremnom razdoblju stvorili su ogroman pritisak na vodstvo saveza, koje je na kraju odlučilo povući radikalan potez.

"Nogometni savez Gane (GFA) i izbornik seniorske muške reprezentacije, Otto Addo, raskinuli su suradnju s trenutnim učinkom", stoji u kratkom priopćenju objavljenom u utorak.

"Savez se iskreno zahvaljuje Ottu Addu na njegovu doprinosu momčadi i želi mu puno sreće u budućim pothvatima. O novom smjeru stručnog stožera javnost ćemo obavijestiti uskoro."

Od junaka kvalifikacija do bivšeg izbornika

Ironično, Addo je smijenjen nakon što je Ganu uspješno odveo na njezino peto Svjetsko prvenstvo, postavši prvi izbornik u povijesti koji je to uspio dva puta zaredom, budući da ih je vodio i u Katru 2022. godine. Preuzevši momčad u ožujku 2024. u svom drugom mandatu, Addo je suvereno prošao kvalifikacijsku skupinu I, osiguravši izravan plasman pobjedom protiv Komora u listopadu 2025.

Međutim, osim loših rezultata u prijateljskim utakmicama, Addi se zamjerao i neuspjeh u kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2025., što je dodatno narušilo njegov status. U svom drugom mandatu vodio je reprezentaciju u 22 utakmice, ostvarivši osam pobjeda, pet remija i devet poraza.

Smjena na klupi Gane izravno utječe i na hrvatsku reprezentaciju. Gana se nalazi u skupini L zajedno s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Utakmica između "vatrenih" i Gane na rasporedu je u posljednjem, trećem kolu grupne faze, 27. lipnja 2026. na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji.