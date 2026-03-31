PRESUDIO MU NOVI PORAZ

Potres u redovima hrvatskog suparnika: Gana smijenila izbornika 72 dana prije SP-a

Piše Domagoj Vugrinović,
Addo je smijenjen nakon što je Ganu uspješno odveo na njezino peto Svjetsko prvenstvo, postavši prvi izbornik u povijesti koji je to uspio dva puta zaredom, budući da ih je vodio i u Katru 2022. godine

Nogometni savez Gane (GFA) uručio je otkaz izborniku Ottu Addu samo 72 dana prije početka Svjetskog prvenstva 2026. godine, na kojem će Gana igrati u skupini s Hrvatskom. Odluka o smjeni donesena je neposredno nakon poraza od Njemačke u prijateljskoj utakmici, čime je nastavljen crni niz rezultata koji je upalio alarm uoči turnira u Sjevernoj Americi.

Kap koja je prelila čašu bio je poraz 2-1 od Njemačke u Stuttgartu u ponedjeljak navečer, gdje je domaćinima pobjedu u zadnjim trenucima donio Deniz Undav. Bio je to četvrti uzastopni poraz za "crne zvijezde", a posebno je bolan bio onaj nekoliko dana ranije, kada ih je Austrija deklasirala s čak 5-1. Loši rezultati i blijeda igra u pripremnom razdoblju stvorili su ogroman pritisak na vodstvo saveza, koje je na kraju odlučilo povući radikalan potez.

"Nogometni savez Gane (GFA) i izbornik seniorske muške reprezentacije, Otto Addo, raskinuli su suradnju s trenutnim učinkom", stoji u kratkom priopćenju objavljenom u utorak.

"Savez se iskreno zahvaljuje Ottu Addu na njegovu doprinosu momčadi i želi mu puno sreće u budućim pothvatima. O novom smjeru stručnog stožera javnost ćemo obavijestiti uskoro."

BILINO POLJE ĆE GORJETI U Zenici se za balkon plaća i do 500 eura! Evo gdje gledati BiH - Italija u spektaklu za Mundijal
U Zenici se za balkon plaća i do 500 eura! Evo gdje gledati BiH - Italija u spektaklu za Mundijal

Od junaka kvalifikacija do bivšeg izbornika

Ironično, Addo je smijenjen nakon što je Ganu uspješno odveo na njezino peto Svjetsko prvenstvo, postavši prvi izbornik u povijesti koji je to uspio dva puta zaredom, budući da ih je vodio i u Katru 2022. godine. Preuzevši momčad u ožujku 2024. u svom drugom mandatu, Addo je suvereno prošao kvalifikacijsku skupinu I, osiguravši izravan plasman pobjedom protiv Komora u listopadu 2025.

Međutim, osim loših rezultata u prijateljskim utakmicama, Addi se zamjerao i neuspjeh u kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2025., što je dodatno narušilo njegov status. U svom drugom mandatu vodio je reprezentaciju u 22 utakmice, ostvarivši osam pobjeda, pet remija i devet poraza.

Smjena na klupi Gane izravno utječe i na hrvatsku reprezentaciju. Gana se nalazi u skupini L zajedno s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Utakmica između "vatrenih" i Gane na rasporedu je u posljednjem, trećem kolu grupne faze, 27. lipnja 2026. na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji.

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...
UŽASAN FAUL

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...

Iz Futsal Dinama navode kako mu je utvrđena ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
Lako za nogomet! Evo zašto bi SP u Americi mogao biti fijasko
AMERIČKA NOĆNA MORA

Lako za nogomet! Evo zašto bi SP u Americi mogao biti fijasko

Svjetsko prvenstvo 2026. obećava spektakl, ali iza kulisa vreba niz problema! Od trominutnih pauza za reklame do logističkog kaosa i visokih cijena ulaznica, turnir prijeti postati noćnom morom za navijače i igrače

