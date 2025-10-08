Potres u Zvezdi nakon poraza od Zadra: Smijenili su trenera

Crvena zvezda je u svoju košarkašku momčad uložila oko 20 milijuna eura za novu sezonu. Cilj je vratiti primat u regionalnoj košarci i napraviti konačni iskorak u Euroligi, no krenulo je poprilično turbulentno. Veliki šok priredili su im košarkaši Zadra koji su ih u ponedjeljak, u prvom kolu ABA lige, senzacionalno pobijedili usred Beograda (85-79). Hrvatski prvak slavio je protiv srpskog velikana prvi put nakon tri godine, no ono što je posebno sve imponiralo jest dominacija Zadrana od prve do posljednje minute. Rijetki su trenuci da u Beogradu netko ovako nadigra zvezdaše, a to su prepoznali i njihovi navijači koji su se naklonili i zapljeskali Jusupu i košarkašima Zadra.

Uz dva poraza u Euroligi, bio je to treći poraz u nizu za Crvenu zvezdu na početku sezone, a za klub takvog renomea je to ozbiljan udarac na ambicije pa je to izazvalo velike potrese. I bilo je jasno da trener Ioannis Sfairopoulos neće 'preživjeti'.

Zadar pobjedom nad Crvenom zvezdom u Beogradu otvorio ovosezonsku ABA ligu | Foto: Bane T. Stojanovic/PIXSELL

Čelnici Zvezde odlučili su ga smijeniti, ali dok ne pronađu novo rješenje na klupi, a dva kandidata su Dejan Radonjić i Saša Obradović, odradit će još jednu utakmicu, onu protiv Fenerbahčea u Euroligi, koja se igra u petak, pa spakirati stvari i napustiti Beograd, piše Mozzart Sport.

Na klupi je bio od 2023. godine, osvojio je ABA ligu i srpsko prvenstvo te dva trofeja u Kupu. Bez obzira na turbulentno razdoblje u Zvezdi, riječ je o treneru bogatog renomea i ne bi trebao imati problema s pronalaskom novog angažmana. Prije srpskog kluba vodio je Olympiacos i Maccabi Tel Aviv.

Foto: Dusan Milenkovic

Navijači Zvezde su nakon poraza od Zadra dvoranu Aleksandar Nikolić proparali zvižducima. Bili su bjesni na pristup igrača, kao i na trenera Sfairopoulosa, čiji su odlazak tražili, a on se na koncu i dogodio.

- Očekivao sam zvižduke. Znamo gdje smo, u Srbiji. Kao u Grčkoj, kad ljudi nisu zadovoljni, zvižde. Ipak, mislim da, ako volite dijete, ne tučete ga, već ga grlite. Ako volite svoje dijete. Moj najvažniji zadatak je da dignem psihu jer imamo dobar tim, ali su ozljede unijele kaos u sve. Nisam radio kako sam htio jer nemam sve na okupu. Tražim strpljenje od navijača, sada je težak trenutak, ali se ne predajemo - kazao je grčki stručnjak, ali strpljenje neće dobiti. Vodit će još jednu utakmicu pa odlazi...