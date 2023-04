Potresna ispovijest bivšeg asa Liverpoola: Ljudi, izgubio sam milijune! Osuđen sam na smrt

Bivši velški nogometni reprezentativac Craig Bellamy (43), koji je igrao za Liverpool, Manchester City i West Ham, otvorio je dušu o teškoj financijskoj situaciji u koju je upao. Zbog duga od 1,4 milijuna funti (oko 1,6 milijuna eura ili 12 milijuna kuna) proglasio je bankrot.

Osvajao je FA kup, Community Shield i liga kup na Anfieldu, bio u finalu Lige prvaka. No život mu se nakon završetka igračke karijere okrenuo naglavačke. Nagomilani dugovi i suradnja sa sumnjivim tipovima odveli su ga u slijepu ulicu.

- Zadnjih pet-šest godina živim osuđen na smrt čekajući da me netko sredi. Čekao sam da se otvore vraća ćelije i da netko kaže: "Danas je taj dan". To je kao osjećaj da se ničemu ne možeš veseliti. Ne mogu do novca koji sam zaradio jer je pod hipotekom. Nemam financijsku budućnost. Ne mogu ništa posjedovati, sve je nestalo - počeo je Bellamy u ispovijesti za Daily Mail.

- Moj je život na čekanju. Nisam poreznik, ali bio sam jako naivan i porezna me progoni zbog neplaćenog poreza već neko vrijeme. Uzeli su mi sve što sam imao. Ako krivo shvatite ljude koji vas savjetuju, sve iscuri i nestane. Došlo je do točke u kojoj je bankrot olakšanje. To znači da mogu ponovno živjeti.

'Nikad nisam volio kocku. Ali kockao sam se s ljudima'

- Znam da će neki ljudi vjerojatno misliti da sam potrošio sav novac na piće, kocku ili drogu. Nisam. Mogu ići tamo gdje me nitko neće čuti, ali u pubove ne idem. Nikad nisam dodirnuo drogu otkad sam bio mali. Ne kockam, nikad nisam kockao. Meni to nema smisla. Ali kockao sam se s ljudima, nažalost.

- Želim da ovo bude upozorenje drugim igračima. Provjerite sve, provjerite jesu li ljudi koji vas savjetuju regulirani. Ako nisu, to je Divlji zapad. Neka vaše stvari pregledaju neovisni ljudi, kao kod drugog mišljenja. Odgojen sam u generaciji nogometaša u kojoj se sve radilo za tebe, svaki račun. Gdje god sam bio, klub je sve radio za mene. Mislim da je to pogrešno. To vas čini previše ranjivim.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

- Dobro je da igrači imaju svoje odgovornosti jer jednog dana klub neće biti tu za njih. Završit ćete karijeru i još ćete biti mlad čovjek. Kad to bude, tko će vam plaćati obveze? Morat ćete naučiti preživjeti u stvarnom svijetu. Imao sam puno mračnih misli, ali shvatio sam da ljutnja mora prestati jer sam se razbolio. Zahvalan sam što nikad nisam počeo piti i imao bliske prijatelje koji su bili nevjerojatni - rekao je Bellamy, koji je ranije govorio o problemima s depresijom.

'A onda se iz vedra neba pojavi Vincent'

Dvije je godine radio kao trener mlade momčadi Anderlechta, a onda mu je slamku spasa ponudio Vincent Kompany, bivši belgijski reprezentativac, koji ga je povukao sa sobom u engleskog drugoligaša Burnley kao pomoćnika. Klub mu sad plaća stan i režije i na korak je od plasmana u Premiership.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- A onda se pojavi Vincent, potpuno iz vedra neba. Nisam bio spreman poduzeti bilo što drugo jer mi je zdravlje još bilo loše, mračne misli i mračni trenuci mogu te učiniti lošim. Nisam bio spreman upravljati jer sam prvo morao naučiti upravljati sobom - kazao je Bellamy i zaključio:

- Znao sam da moram ustati i nastaviti raditi. Idi i guraj dalje i bit će u redu. Znao sam da će se dogoditi nešto nevjerojatno ako nasatvim raditi i držim se toga. Toliko sam vjerovao u to da sam sam sebi isprao mozak. I sad znam koliko sam sretan što sam u Burnleyu, što radim nešto što volim i nešto u čemu sam dobar. A sad smo na vrhu lige i nakon svega, događa se nešto nevjerojatno.

Najčitaniji članci