Potresna ispovijest bivšeg UFC borca: 'Umro sam četiri puta, srce mi je stalo na 20 sekundi'

Ben Askren (40), bivši UFC borac, krajem svibnja završio je u bolnici zbog upale pluća. Hitno je hospitaliziran, a tijekom boravka u bolnici zdravstveno stanje mu se pogoršalo od posljedica stafilokokne infekcije. Bio je u induciranoj komi prije nego što su ga operirali i presadili mu nova pluća.

Zdravstveno stanje bilo mu je toliko loše da je izgubio pamćenje na skoro dva mjeseca. Njegova supruga u tom je vremenu je sve zapisivala u dnevnik koji je Askren kasnije pročitao.

Foto: Simon Cooper/PRESS ASSOCIATION

- Upravo sam pročitao bilješke iz dnevnika svoje supruge jer se ničega ne sjećam od 28. svibnja do 2. srpnja. Nemam pojma što se događalo. Pročitao sam dnevnik supruge Amy. Kao da sam gledao film, potpuno nevjerojatno. Umro sam četiri puta. Srce mi je stalo na 20-ak sekundi. To nije baš poželjno, nadam se da to znate. Međutim, dobio sam nova pluća. Dobijam sve više snage i ponovno učim koristiti sve funkcije tijela. Jučer sam stao na vagu i težio sam 66,6 kilograma. Nisam imao toliko još od 15. godine. Izgubio sam otprilike 22 kilograma u 45 dana. Bila je to prava borba. Većinu toga uopće ne pamtim.

Cijela borilačka zajednica stala je uz njega.

- Najviše me dirnula količina ljubavi koju sam osjetio sa svih strana. Gotovo kao da sam imao vlastitu sahranu. Sjećam se, prije 30 godina, kada je Dave Phillips umro, stariji ljudi su prepričavali kako su ga voljeli, koliko im je značio. A on to, naravno, nikad nije čuo. Reakcija hrvačke zajednice bila je nevjerojatna. Osjećao sam se toliko voljeno. Motiviran sam više nego ikad da se vratim, da dam sve od sebe i pomažem koliko god mogu. Volim vas, zahvalan sam svima. Bilo je teško, ne samo meni nego cijeloj mojoj obiteljii zajednici. Hvala svima na svemu. Nadam se da vam je značila ova objava. Kao što sam rekao, možda ćemo jednog dana Amy i ja moći detaljnije ispričati cijelu priču - dodao je.

Zbog komplikacija morao je ići na hitnu transplantaciju pluća visokog rizika koja zahtjeva dug oporavak. Sve je to ostavilo traga na njegovom tijelu pa je smršavio više od 22 kilograma.

Askren je MMA karijeru završio prije šest godina s omjerom 19-2. Bio je prvak ONE-a i Bellatora u velter kategoriji, a u UFC-u je odradio tri meča, jednom je pobijedio i dvaput izgubio. Prije četiri godine okušao se i u boksu, izgubio je od youtubera Jakea Paula.