Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Klasnić (45) napravio je veličanstvenu karijeru, ali zbog velike pogreške liječnika Werdera prije prije 20 godina, proživljavao je agoniju koja traje i danas. Transplantacija bubrega i silne komplikacije ostavile su traga na njemu Napao ga je i virus zbog čega je ostao bez kose, ali nikada nije odustao. Unatoč svim poteškoćama, ostao je pozitivan i pokazao svima kakav je borac.

Pokretanje videa... 00:58 Klasnić: 'Triput sam se borio za život, ali moram biti pozitivan' | Video: 24sata/pixsell

Klasnić je prvi nogometaš koji je igrao s presađenim bubregom, a u dokumentarnom filmu ARD-a “Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), progovorio je o svojoj borbi i poteškoćama s kojima se susreo.

OGLAS

KATAR 2022 - Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić ispred hotela Hilton Doha | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom karijere koristio je lijekove, a upravo oni su pogoršali stanje njegova bubrega.

OGLAS

- Teško je bez njih igrati na visokoj razini. Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao. Naravno da sam ljut. Ono što sam prošao, ne bih poželio nikome - rekao je Klasnić.

Život mu se promijenio 2005. godine na vrhuncu karijere.

- Išao sam na pregled i nalazi nisu bili dobri. Krajem 2006. su mi rekli da moraju izvršiti transplantaciju bubrega. Kad sam saznao za problem, bilo mi je teško, zapitao sam se kakav će mi biti život. Prvi bubreg bio je majčin. Nažalost, nije proradio. Nakon osam tjedana uzeo sam bubreg od tate i to je funkcioniralo devet i pol godina. Treći bubreg sam primio 2017. od jedne žene koja je umrla, nažalost, nisam je nikad upoznao. Bila je starija dvije godine od mene. Taj bubreg imam i danas. Transplantacija je bila 17.10. i taj dan slavim kao drugi rođendan - rekao je Klasnić jednom prilikom.

Be?: Euro 2008., ?etvrfinalna utakmica izme?u hrvatske i turske reprezentacije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog terapija i komplikacija, oslabio mu je organizam, a napao ga je i virus zbog kojeg je ostao bez kose. No, možda bi bilo sve drugačije da su ga liječnici njegovog tadašnjeg kluba Werdera adekvatno liječili. Davali su mu lijekove koji su dodatno oštetili već oslabljene bubrege. Tužio je klub 2007. godine, a tek prije tri godine donešen je pravorijek. Liječnik Götz Dimanski i klub proglašeni su krivima i naloženo im je da Klasniću isplate odštetu od četiri milijuna eura.

OGLAS

ARHIVA - Hrvatski nogometaši pobjedom nad Švedskom 1:0 plasirali se na SP 2006. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Nikakav novac koji zaradiš ne može ti vratiti zdravlje. Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život - rekao je bivši hrvatski nogometaš.

Napravio je veliku karijeru, igrao za Werder, Nantes, St. Pauli, Bolton, veliki trag ostavio u hrvatskoj reprezentaciji za koju je zabio 12 golova u 41 utakmici, a svima nam je u pamćenju onaj gol Turcima u produžetku na Euru 2008. godine. Eh, da nam se nekoliko minuta kasnije nije dogodio Semih Sentürk, možda bismo imali prvo odličje s EP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS