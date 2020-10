'Potrošio sam milijun dolara u sat vremena nakon prve plaće'

Poznato je da igrači u NBA ligi imaju ugovore koji im donose ogromnu zaradu, pogotovo mega-zvijezde poput Shaquillea O'Neala, koji je priznao da je od prve plaće u sat vremena potrošio - milijun dolara

<p>Mnogi sportaši dobro pamte na što su potrošili novac od prve plaće. Neki su bili skromni, dok neki nisu štedjeli jer su znali da je to samo početak. Jedan od njih je i jedan od najboljih centara u povijesti NBA lige, <strong>Shaquille O'Neal</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Shaqov nastup na Zrću</strong></p><p>Kad je započeo profesionalnu karijeru legendarni centar nije puno znao o financijama što je i sam priznao gostujući u emisiji Shark Tank.</p><p>- Nakon potpisa prvog ozbiljnog ugovora kupio sam nekoliko luksuznih automobila, nakita... Trošio sam toliko puno da su me iz banke nazvali i rekli mi da će me to uništiti ako nastavim trošiti toliko novca - rekao je O'Neal pa dodao:</p><p>- Potrošio sam milijun dolara od prve plate za sat vremena. Menadžer iz banke me upozorio da ne trošim toliko jer nisam računao na porez i slične stvari.</p><p>Prema izvještajima američkih medija O'Neal je prošle godine bio "težak" 400 milijuna dolara, a poznat je jedan brutalan podatak o tome kako navodno čak 60 posto bivših NBA košarkaša bankrotira.</p><p>Shaq se od umirovljena 2011. bavi glazbom, a prošlog ljeta 'vrtio' je muziku na Zrću. Na TNT-u vodi emisiju 'Shaqtin' a Fool' gdje se sa svojim sugovornicima ruga nes(p)retnim reakcija košarkaša, a uz njegove komentare gledatelji doslovno plaču od smijeha.</p>