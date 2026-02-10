Potvrđena i glavna borba na FNC-u 28: Bojković traži izlaz iz krize protiv ukrajinskog borca

Jedna od najvećih regionalnih MMA zvijezda, Marko Bojković (24), vraća se u FNC-ov kavez. Nakon dva uzastopna poraza koja su uzdrmala njegovu dotad savršenu karijeru, "The Skull Crusher" će 28. veljače predvoditi FNC 28 priredbu u Slavonskom Brodu. Protivnik u glavnoj borbi večeri bit će iskusni ukrajinski borac Ivan Vulčin, a za Bojkovića je ovaj meč puno više od obične borbe - pobjeda je imperativ.

Do svibnja 2025. godine, put Marka Bojkovića (8-2) izgledao je besprijekorno. Pobjednik prve sezone FNC-ovog "Armagedona" nanizao je osam profesionalnih pobjeda, od čega čak sedam prekidom, te stvorio ogroman "hype" oko svog imena. Publika ga je zavoljela zbog atraktivnog i agresivnog stila, a pobjede poput one letećim koljenom protiv Maura Paixãa ili nokauta za samo 15 sekundi protiv Julija Pereire učinile su ga jednim od najpopularnijih boraca na Balkanu.

No, uslijedio je bolan prijelaz u višu razinu konkurencije. Prvo je u Beogradu doživio prvi profesionalni poraz, i to teškim nokautom u drugoj rundi od Crnogorca Miloša Janičića, borca koji je kasnije proglašen i FNC-ovim borcem godine. Šest mjeseci kasnije, u Varaždinu, uslijedio je i drugi poraz. U tijesnoj i neizvjesnoj borbi na tri runde, od njega je podijeljenom sudačkom odlukom bio bolji iskusni Belgijac Donovan Desmae. Dva poraza u nizu stavila su mladog borca iz beogradske dvorane Ahilej na prekretnicu, a meč u Brodu ključan je za povratak samopouzdanja i nastavak puta prema svjetskim organizacijama.

Protivnik koji će stajati nasuprot Bojkoviću u dvorani Vijuš sve je samo ne bezazlen. Riječ je o Ukrajincu Ivanu Vulčinu, borcu s osjetno više iskustva i profesionalnim omjerom od 13 pobjeda, sedam poraza i jednog neriješenog ishoda. Iako i sam očajnički traži povratak u formu, s obzirom na to da je posljednju pobjedu upisao još 2021. godine, a nedavni remi prekinuo mu je negativan niz od tri poraza, Vulčin u Slavonski Brod dolazi po najveću pobjedu u karijeri koja bi ga lansirala na europsku scenu. Pobjeda nad marketinški jakim imenom poput Bojkovića za njega je prilika života. Borba je dogovorena u "catchweight" kategoriji do 75 kilograma i službeno je potvrđena kao glavna borba večeri. Bojković se inače bori u kategoriji do 70 kilograma, ali sada je dogovoreno da će se meč raditi do 75.

"Glavna borba večeri na FNC-u 28 donosi meč u kojem će se Marko Bojković suočiti s Ivanom Vulčinom. Jedna od najvećih zvijezda FNC-a iz Srbije vraća se u središte pozornosti s ciljem povratka na pobjedničke staze i podsjećanja zašto njegovo ime nosi toliku težinu", objavili su iz FNC-a.