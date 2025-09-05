Spektakl ili cirkus? Mike Tyson i Mayweather boksat će 2026., razlika u kilaži je jako velika...

Potvrđeno je ono što se donedavno činilo nezamislivim: boksačke ikone Mike Tyson i Floyd Mayweather ući će u ring u proljeće 2026. godine. Ugovori za ovaj ekshibicijski meč su potpisani, a spojit će dvije generacije i potpuno suprotne stilove borbe u velikom spektaklu.

Vijest je službeno objavila produkcijska kuća CSI Sports. Mike Tyson, koji će u vrijeme borbe imati 60 godina, i 11 godina mlađi Floyd Mayweather (49), neporaženi majstor obrane, potvrdili su dvoboj. Tyson je događaj opisao kao početak "nove ere nepredvidivosti" u boksu, gdje se brišu granice između sporta i vrhunske zabave.

Foto: / ipa-agency.net

Izjave boraca otkrivaju njihove različite poglede. "Iron Mike" Tyson priznao je da je bio šokiran što je Mayweather pristao.

- Još uvijek ne mogu vjerovati da Floyd ovo zaista želi. Bit će to štetno za njegovo zdravlje, ali on to želi, tako da je potpisano i događa se - izjavio je Tyson.

S druge strane, Floyd "Money" Mayweather, s profesionalnim omjerom 50-0, odiše samopouzdanjem.

- Bavim se ovim 30 godina i nije postojao borac koji bi mogao ukaljati moju ostavštinu. Ova ekshibicija će dati navijačima ono što žele - poručio je Mayweather

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Jedan od ključnih aspekata meča je ogromna fizička razlika. Teškaš Tyson je za zadnji meč težio oko 104 kg, dok se Mayweather nikada nije borio iznad 70 kg, što znači potencijalnu razliku od preko 30 kilograma. Kako se radi o ekshibiciji, pravila će biti prilagođena. Očekuje se osam rundi po dvije minute, veće rukavice (14oz) za smanjenje rizika od ozljeda, a ishod se neće upisivati u profesionalne rekorde, čime Mayweather čuva svoj savršeni omjer.

Organizatori iz tvrtki CSI Sports i Fight Sports ciljaju oboriti rekorde gledanosti koje je postavio meč Tyson-Paul na Netflixu (65 milijuna gledatelja). Najavili su "nove tehnološke elemente u ringu koji će preoblikovati način na koji se boks prezentira". Pitanje televizijskih prava ostaje otvoreno, a u igri su veliki igrači poput Netflixa, ESPN-a i DAZN-a.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net/

Iako su obojica službeno u mirovini, ostali su aktivni kroz ekshibicijske mečeve. Tyson se 2020. borio protiv Roya Jonesa Jr., a 2024. protiv Jakea Paula. Mayweather je nakon završetka karijere 2017. pobjedom nad Conorom McGregorom odradio niz unosnih ekshibicija, potvrđujući svoj status majstora samopromocije.

Meč Tyson protiv Mayweathera nadilazi sport; to je sudar sirove snage i tehničke genijalnosti upakiran u moderan format. Dok će kritičari ovo nazvati cirkusom, neki navijači ovo vide kao veliki spektakl.