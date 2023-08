Suci nam potvrdili: Dinamo je drastično oštećen! Trebao je biti kraj nakon Livakovićeve obrane

Šokantnim raspletom događaja Dinamo je ispao iz kvalifikacija za Ligu prvaka. Prvaci Hrvatske do 92. minute u rukama su imali prolaz, ali Grci su golovima u 92. i 100. minuti izjednačili na 2-2 i time s ukupnim rezultatom od 4-3 prošli u doigravanje.

No Dinamo je, da je sudac poštivao pravila, trebao dobiti šansu kroz produžetke jer je sucac morao svirati kraj čim je Domagoj Livaković obranio penal i nije smio dopustiti Domagoju Vidi da uopće dotakne loptu. To su nam potvrdila dva hrvatska suca koja su nam pojasnila i zašto. Sve piše u pravilima, a ovakve situacije su im pokazivali i na sudačkim seminarima.

Evo zašto je Dinamo oštećen

Sudačka nadoknada je istekla i VAR soba je zvala suca za provjeru. On je otišao pogledati situaciju u kaznenom prostoru Dinama i odlučio je da je Ljubičićevo igranje rukom penal. No, kako su nam rekli hrvatski suci, u takvim situacijama u produžecima ili u nadoknadi, kad je vrijeme isteklo, a suca zove VAR soba na provjeru, on mora igrače upozoriti da će dopustiti samo izvođenje penala i da se gleda samo efekt udarca, ništa nakon tog tog udarca ne vrijedi.

Preporuka sucima je da u takvoj situaciji igrače upozore na to i pošalju ih na centar da oko šesnaesterca nema nikoga, iako u praksi oni ne moraju poslušati suca i mogu ostati uz rub šesnaesterca.

Sudac Espen Eskas nije učinio ništa od toga, iako mu to jasno piše i u pravilima o izvođenju penala kad je vrijeme isteklo.

- Kazneni udarac je u tim situacijama dovršen kada se, nakon izvođenja udarca, lopta prestane kretati, izađe iz igre, loptu dira bilo koji igrač (uključujući izvođača penala) osim obrambenog golmana - stoji u pravilniku.

Suci: Pravila su jasna, ovo je velika pogreška

- Ovdje je stvar čista, pravila su takva i sudac ih se nije držao. Vidjeli smo ovakve situacije na seminarima, bila je nedavno slična situacija kad također suci nisu poštivali ovo pravilo, ali tada igrač nije zabio nakon obranjenog penala - rekli su nam suci.

Upitno je i je li Domagoj Vida ranije ušao u šesnaesterac.

- Teško je procijeniti, moguće, ako je ušao, sudac je morao poništiti gol jer je onda stekao nepravednu prednost - dodali su.