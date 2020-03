Pouzdani Woj prenosi: Benderu novih 10 dana za dokazivanje!

Baš volim Dragana. Mlad je, a ima veliki potencijal. Vidjet ćemo kako će se okolnosti razvijati. Ja bih sigurno volio dati mu bar još deset dana ako je ikako moguće, ali odluka je na klubu, rekao je trener Warriorsa Steve Kerr (54), a njegova želja o ostanku Dragana Bendera u dresu momčadi iz San Francisca najvjerojatnije će biti izvršena.

Tako prenosi Adrian Wojnarowski, jedan od najpouzdanijih NBA insidera koji ističe da će hrvatski košarkaš bar još deset dana nositi dres Warriorsa.

Dragan Bender is signing a second 10-day contract with Golden State, league source tells ESPN.