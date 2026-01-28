Povezivalo ga se s Dinamom, a sad će preuzeti Bundesligaša

Španjolski trener Albert Riera (43) prije dvije godine došao je na klupu Celja i od tada ostvario brojne uspješne rezultate koji će ostati zapisani u povijesti kluba. Riera je prije Celja vodio Olimpiju s kojom je osvojio duplu krunu, a trenutačno Celje drži prvo mjesto u slovenskoj ligi s 43 boda. Drugoplasirani Maribor zaostaje 12 bodova. U Konferencijskoj ligi trenutačno su na 13. mjestu.

Slovenci su više nego zadovoljni Španjolcem i njegovim učinkom u klubu, a sada su se pojavile informacije kako bi mogao trenersku karijeru nastaviti u Njemačkoj. Kao najizglednija opcija spominje se bundesligaš Eintracht Frankfurt.

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Njemački Sky Sports otkrio je da je trener Celja njihova najveća želja, a na toj poziciji naslijedio bi Dina Toppmöllera. Pregovori s Rierom navodno su ušli u završnu fazu, a poznato je koliko bi Španjolac zarađivao. Eintracht Frankfurt nudi mu oko milijun i pol eura po sezoni, a Celje bi dobio milijun i pol eura odštete. U Celju već traže zamjenu, a najistaknutiji je Ante Šimundža koji je trenutačno trener Śląska Wrocław, a ima iskustva vođenja slovenskih klubova.

Ako se dogovor realizira, Riera bi dobio priliku napraviti veliki iskorak u karijeri i preuzeti klub s jasnim ambicijama u Bundesligi i Europi, a prema svemu sudeći Nijemci bi brzo mogli donijeti odluku.

Podsjetimo, jedno vrijeme nagađalo se kako bi Riera mogao biti novi trener Dinama, ali njegov menadžer Andy Bara opovrgnuo je te navode.

- Nikakvi direktni kontakti nisu bili. Albert je vrhunski stručnjak, imao je veliku nogometnu karijeru, španjolski reprezentativac, igrao u Manchester Cityju, Liverpoolu, bio sam mu menadžer i kao igraču. Bit će trener najvećih klubova. Ima ekstremno znanje o nogometu - rekao je Bara za MAXSport.