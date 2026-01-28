Obavijesti

SELI U LIGU PETICE

Povezivalo ga se s Dinamom, a sad će preuzeti Bundesligaša

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Povezivalo ga se s Dinamom, a sad će preuzeti Bundesligaša
Njemački Sky Sports otkrio je da je trener Celja njihova najveća želja, a na toj poziciji naslijedio bi Dina Toppmöllera. Pregovori s Rierom navodno su ušli u završnu fazu, a poznato je koliko bi Španjolac zarađivao.

Admiral

Španjolski trener Albert Riera (43) prije dvije godine došao je na klupu Celja i od tada ostvario brojne uspješne rezultate koji će ostati zapisani u povijesti kluba. Riera je prije Celja vodio Olimpiju s kojom je osvojio duplu krunu, a trenutačno Celje drži prvo mjesto u slovenskoj ligi s 43 boda. Drugoplasirani Maribor zaostaje 12 bodova. U Konferencijskoj ligi trenutačno su na 13. mjestu.

Slovenci su više nego zadovoljni Španjolcem i njegovim učinkom u klubu, a sada su se pojavile informacije kako bi mogao trenersku karijeru nastaviti u Njemačkoj. Kao najizglednija opcija spominje se bundesligaš Eintracht Frankfurt.

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević
Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Njemački Sky Sports otkrio je da je trener Celja njihova najveća želja, a na toj poziciji naslijedio bi Dina Toppmöllera. Pregovori s Rierom navodno su ušli u završnu fazu, a poznato je koliko bi Španjolac zarađivao. Eintracht Frankfurt nudi mu  oko milijun i pol eura po sezoni, a Celje bi dobio milijun i pol eura odštete. U Celju već traže zamjenu, a najistaknutiji je Ante Šimundža koji je trenutačno trener Śląska Wrocław, a ima iskustva vođenja slovenskih klubova. 

Ako se dogovor realizira,  Riera bi dobio priliku napraviti veliki iskorak u karijeri i preuzeti klub s jasnim ambicijama u Bundesligi i Europi, a prema svemu sudeći Nijemci bi brzo mogli donijeti odluku.

SJAJNI GOLGETER Hit hrvatski napadač napravio je rekordni transfer u Mađarsku
Hit hrvatski napadač napravio je rekordni transfer u Mađarsku

Podsjetimo, jedno vrijeme nagađalo se kako bi Riera mogao biti novi trener Dinama, ali njegov menadžer Andy Bara opovrgnuo je te navode. 

-  Nikakvi direktni kontakti nisu bili. Albert je vrhunski stručnjak, imao je veliku nogometnu karijeru, španjolski reprezentativac, igrao u Manchester Cityju, Liverpoolu, bio sam mu menadžer i kao igraču. Bit će trener najvećih klubova. Ima ekstremno znanje o nogometu - rekao je Bara za MAXSport.   

