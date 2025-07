Povijesna pobjeda 'barakudica' na SP-u! Pala je Južna Afrika: 'Velika je stvar uopće biti ovdje'

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija ostvarila je povijesnu pobjedu na Svjetskom prvenstvu. Nakon tri uvjerljiva poraza u skupini, "barakudice" su sa 16-6 pobijedile Južnoafrička Republika te će igrati za 13. mjesto.

"Barakudice" su odigrale sjajnu utakmicu. Već nakon prve četvrtine vodile su 7-2 te su prednost zadržale do kraja utakmice. Iako su ispale u skupini, pokazale su veliki karakter i ova pobjeda je veliki vjetar u leđa i zalog za budućnost. Južnoafrikanke se ni u jednom trenutku nisu približile na manje od tri gola prednosti, a sve su naše vaterpolistice riješile sjajnom zadnjom četvrtinom koju su pobijedile 5-1.

Foto: HVS

Hrvatsku su do pobjede predvodile Neil Janković s četiri gola, te Ria Glas s tri. Izbornica Mia Šimunić bila je zadovoljna nakon utakmice i podsjetila kako je ovo jako mlada ekipa te njihovo vrijeme tek dolazi.

Foto: HVS

- Vodila sam juniorke na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj prije 10 godina i tamo smo izgubili od Južne Afrike. Sada smo s juniorkama na seniorskom SP-u pobijedile Južnu Afriku. To je naša prva i povijesna pobjeda i to naravno jako veseli. Naravno, htjele smo više i bolje, ali one su još mlade i to se vidi u tome da nismo uspjeli zadržati ritam do kraja. To su ipak juniorke na Svjetskom prvenstvu, a i ne zaboravite da smo igrale s 12 igračica. U bazenu nismo imali Laru Sahoj zbog ozljede ramena te Ninu Eterović koja je dobila snažan udarac u glavu - rekla je izbornica, a pobjedu je komentirala i Matea Skelin:

- Velika je stvar što smo uopće ovdje, na Svjetskom prvenstvu, a prva povijesna pobjeda je velika stvar. Na juniorskom SP-u nismo došle do pobjede, a sada smo kao juniorke pobijedile na seniorskom. Čast mi je da sam bila dio toga.

Foto: HVS

Hrvatska će za 13. mjesto igrati protiv Argentine koja je pobijedila domaćina Singapur.