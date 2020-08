Nakon nogometa i košarke dižu i rukomet: Gorica ostvarila povijesnu pobjedu u Europi!

Tri hrvatska kluba igrala su u kvalifikacijama za Europsku ligu, a iznenađenje je napravila Gorica koja je pobijedila drugu momčad Rumunjske Turdu 26-24. Dubrava ima aktivan rezultat iz Švicarske, dok Spačva ima male šanse u uzvratu

<p>Tri utakmice, jedna pobjeda i dva poraza, ali, gledajući realno, učinak iznad očekivanja za hrvatske predstavnike u prvom pretkolu rukometne Europske lige. Jer nitko u prvoj utakmici, a gostovali su svi, nije bio favorit, a favorita je skinula <strong>Gorica </strong>za prvu povijesnu pobjedu u Europi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fnal Four SEHA lige</strong></p><p>Goričani su napravili sjajan posao u Rumunjskoj kod <strong>Turde </strong>pobijedivši 26-24, drugoplasirane momčadi Rumunjske koja je u zadnje četiri godine dvaput osvojila dosadašnji Challenge kup. To sve govori. Imali su i +5 u drugom dijelu, no ni ovome se nisu nadali makar ojačani za zagrebaše Klaricu, Srnu i Ćavara koji je s osam golova bio top.</p><p>Ne sjajan, jer takav poraz nije nikad, ali dobar posao napravila je i <strong>Dubrava </strong>u Švicarskoj kod <strong>Kriensa</strong>, koji vodi kapetan zlatne generacije iz Atlante Goran Perkovac. Švicarci su dobri, ali ne baš toliko da godinama već najbolja naša momčad iza Nexea i Zagreba ne bi nešto rekla i kod njih na terenu. Cijela utakmica prošla je u egalu, šteta za zadnju minutu kada su "Veprovi" imali napad za izjednačenje, a umjesto toga domaćini su zabili za konačnih 29-27. Sve će se rješavati u Zagrebu, gdje se još jednom ima šansu pred Europom pokazati Ante Ivanković, u subotu izvrstan s 10 golova, sve iz igre.</p><p>Najmanje šanse imala je <strong>Spačva </strong>u Skoplju kod opet ambicioznog <strong>Metalurga</strong>. Vinkovčani su prvi put u Europi, pa je ovo više nagrada za konstantu koju imaju zadnjih godina makar kada se pogledaju troškovi za utakmicu, i nije baš. Makedonci su uz šest golova Zlatka Horvata dobili 35-28, <strong>Buntić </strong>šest kod Spačve.</p><p>Uzvrati su sljedećeg vikenda.</p>