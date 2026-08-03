Obavijesti

Sport

Komentari 11
VIŠE OD 65.000 ČLANOVA

POVIJESNI TRENUTAK 'MODRIH' Dinamo nikada nije imao više članova! Pao je klupski rekord

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 7 min
POVIJESNI TRENUTAK 'MODRIH' Dinamo nikada nije imao više članova! Pao je klupski rekord
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo gori na terenu i tribinama; nakon pobjede u HNL-u srušen je klupski rekord, a broj članova probio je povijesnu granicu puno ranije nego lani

Admiral

Dinamu ide sjajno na oba fronta. Uspješsno su otvorili HNL sezonu pobjedom protiv Slaven Belupa (2-0), a u utorak im slijedi okršaj s Kauno Žalgirisom u 3. pretkolu Lige prvaka. To sve su prepoznali vrlo ambiciozni navijači zagrebačkog kluba koji su u ponedjeljak oborili klupski rekord po broju registriranih članova.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
96
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Službenu objavu kluba o povijesnom trenutku prenosimo u cijelosti.

GNK Dinamo prošle je godine brojao ukupno 65 243 člana i prijatelja kluba - više nego ikad u svojoj dugoj i slavnoj povijesti. Danas smo upravo nadmašili taj rekord! Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo. A ono najljepše tek slijedi - svakim danom, svakom novom članicom i svakim novim članom taj će rekord samo nastaviti rasti. Jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš! Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026