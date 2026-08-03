Dinamo gori na terenu i tribinama; nakon pobjede u HNL-u srušen je klupski rekord, a broj članova probio je povijesnu granicu puno ranije nego lani
POVIJESNI TRENUTAK 'MODRIH' Dinamo nikada nije imao više članova! Pao je klupski rekord
Dinamu ide sjajno na oba fronta. Uspješsno su otvorili HNL sezonu pobjedom protiv Slaven Belupa (2-0), a u utorak im slijedi okršaj s Kauno Žalgirisom u 3. pretkolu Lige prvaka. To sve su prepoznali vrlo ambiciozni navijači zagrebačkog kluba koji su u ponedjeljak oborili klupski rekord po broju registriranih članova.
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Službenu objavu kluba o povijesnom trenutku prenosimo u cijelosti.
- GNK Dinamo prošle je godine brojao ukupno 65 243 člana i prijatelja kluba - više nego ikad u svojoj dugoj i slavnoj povijesti. Danas smo upravo nadmašili taj rekord! Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu.
- Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze.
- Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo. A ono najljepše tek slijedi - svakim danom, svakom novom članicom i svakim novim članom taj će rekord samo nastaviti rasti. Jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš! Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi.
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