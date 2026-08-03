POVIJESNI TRENUTAK 'MODRIH' Dinamo nikada nije imao više članova! Pao je klupski rekord

Dinamu ide sjajno na oba fronta. Uspješsno su otvorili HNL sezonu pobjedom protiv Slaven Belupa (2-0), a u utorak im slijedi okršaj s Kauno Žalgirisom u 3. pretkolu Lige prvaka. To sve su prepoznali vrlo ambiciozni navijači zagrebačkog kluba koji su u ponedjeljak oborili klupski rekord po broju registriranih članova.

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Službenu objavu kluba o povijesnom trenutku prenosimo u cijelosti.

- GNK Dinamo prošle je godine brojao ukupno 65 243 člana i prijatelja kluba - više nego ikad u svojoj dugoj i slavnoj povijesti. Danas smo upravo nadmašili taj rekord! Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo. A ono najljepše tek slijedi - svakim danom, svakom novom članicom i svakim novim članom taj će rekord samo nastaviti rasti. Jer ako voliš Dinamo - onda ovdje pripadaš! Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi.