Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV FARSKIH OTOKA

Povijesno gostovanje: Evo gdje gledati Hrvatska - Farski Otoci

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Povijesno gostovanje: Evo gdje gledati Hrvatska - Farski Otoci
Osijek: Ante Budimir u utakmici protiv Češke podigao rezultat na 4:1 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija će u petak od 20.45 odigrati treću utakmicu u kvalifikacijama za SP 2026. Protivnik su Farski Otoci te je Hrvatska favorit u tom susretu koje će biti i prvo gostovanje 'vatrenih' u toj državi

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak igra svoju treću utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Protivnik je reprezentacija Farskih Otoka te su "Vatreni" veliki favoriti u ovom susretu, ali to treba tek potvrditi na terenu. Utakmica počinje u 20.45 u Torshavnu, uz prijenos na Novoj TV.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Vatreni" su sjajno otvorili kvalifikacije u lipnju. Prvu utakmicu u portugalskom Faru Hrvatska je s visokih 7-0 pobijedila Gibraltar i tako najavila pohod na prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mudndijal. Nakon nešto slabijeg početka utakmice, Hrvatska je probila obranu Gibraltara golom Marija Pašalića u 28. minuti, a onda se "otvorilo" i Gibraltar je primio još šest "komada". U drugoj utakmici Hrvatska je u Osijeku dočekala nominalno najtežeg protivnika u skupini, Češku, i pokazala svu svoju moć i raskoš. Češka je nastradala s 5-1 i potvrdila titulu najvećeg favorita u skupini L. 

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska na Farske Otoke ide bez Joška Gvardiola i Matea Kovačića koji su ozlijeđeni, Josipa Stanišića neće biti zbog rođenja djeteta, a neće biti ni Luke Sučića. U reprezentaciju su naknadno pozvani Borna Sosa i Ivan Smolčić. Zlatko Dalić najavio je oprez protiv Farana te rekao kako će igrače pripremati za neki ozbiljniji susret, ali da očekuje pobjedu i nova tri boda.  Hrvatska je trenutačno druga na tablici sa šest bodova, ali ima dvije utakmice manje u odnosu na Češku, koja ima devet bodova.

Nakon što odigra utakmicu protiv Farskih Otoka, Hrvatska će na Maksimiru u ponedjeljak ugostiti Roberta Prosinečkog i Crnu Goru.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Lokosi doveli napadača iz Poljske, Brkljača otišao u 2. grčku ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
'Bomba' na Maksimiru na kraju prijelaznog roka: Dinamo doveo Ismaëla Bennacera iz Milana!
SENZACIONALNI TRANSFER

'Bomba' na Maksimiru na kraju prijelaznog roka: Dinamo doveo Ismaëla Bennacera iz Milana!

Primarna mu je pozicija zadnji vezni, a za "rossonere" je odigrao 178 utakmica. Godinama je bio jedan od glavnih veznjaka talijanskog kluba, a za Dinamo će predstavljati ozbiljno pojačanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025