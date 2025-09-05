Povijesno gostovanje: Evo gdje gledati Hrvatska - Farski Otoci

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak igra svoju treću utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Protivnik je reprezentacija Farskih Otoka te su "Vatreni" veliki favoriti u ovom susretu, ali to treba tek potvrditi na terenu. Utakmica počinje u 20.45 u Torshavnu, uz prijenos na Novoj TV.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Vatreni" su sjajno otvorili kvalifikacije u lipnju. Prvu utakmicu u portugalskom Faru Hrvatska je s visokih 7-0 pobijedila Gibraltar i tako najavila pohod na prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Mudndijal. Nakon nešto slabijeg početka utakmice, Hrvatska je probila obranu Gibraltara golom Marija Pašalića u 28. minuti, a onda se "otvorilo" i Gibraltar je primio još šest "komada". U drugoj utakmici Hrvatska je u Osijeku dočekala nominalno najtežeg protivnika u skupini, Češku, i pokazala svu svoju moć i raskoš. Češka je nastradala s 5-1 i potvrdila titulu najvećeg favorita u skupini L.

Hrvatska na Farske Otoke ide bez Joška Gvardiola i Matea Kovačića koji su ozlijeđeni, Josipa Stanišića neće biti zbog rođenja djeteta, a neće biti ni Luke Sučića. U reprezentaciju su naknadno pozvani Borna Sosa i Ivan Smolčić. Zlatko Dalić najavio je oprez protiv Farana te rekao kako će igrače pripremati za neki ozbiljniji susret, ali da očekuje pobjedu i nova tri boda. Hrvatska je trenutačno druga na tablici sa šest bodova, ali ima dvije utakmice manje u odnosu na Češku, koja ima devet bodova.

Nakon što odigra utakmicu protiv Farskih Otoka, Hrvatska će na Maksimiru u ponedjeljak ugostiti Roberta Prosinečkog i Crnu Goru.



