Povijest Kraljice: Janica bez štapa, razbijena kruna, tulumi

Možda i nema dugu tradiciju, možda i nije klasična utrka na koju su svjetski skijaši svih ovih godina navikli, no Snježna kraljica jedna je od najposebnijih utrka u Svjetskom kupu. Sve je počelo 2005. godine, a do danas se skupilo toliko zanimljivog materijala za nekoliko dokumentaraca.

U sjećanju ostaju Janičina herojska vožnja bez štapa, baklje i navijanje na cilju, druga mjesta Ivice Kostelića, razbijene krune Razzolija, Aubert i Shiffrin, tulumi u kamperu Bodea Millera, a do danas je Zagreb ostao jedini glavni grad u kojem se vozi klasična utrka Svjetskog kupa, ne računamo li paralelne utrke poput one u Oslu.

Najveći problem je nadmorska visina i vrijeme održavanja utrke. Na 1000 metara teško je očekivati debeli snježni pokrivač ili niske temperature s kojima se može proizvesti snijega koliko treba. Zbog toga je utrka i dvaput bila otkazana, 2014. i 2016. Idealno bi bilo kad bi se Snow Queen utrka održavala u veljači.

Ova godina posebna je po jednoj stvari, i Janica i ivica po prvi put otkako je Snježne kraljice više nisu aktivni skijaši. Muškarci su na Sljemenu debitirali 2008. godine i Ivica je tada osvojio drugo mjesto, a isti je uspjeh ponovio i 2009. i 2011.

Janica herojski do cilja bez štapa

Slika koja će ostati za sva vremena, neizbrisivi trag naše sportske povijesti. Amerikanci bi rekli: 'signature moment'. Slika, koja savršeno definira Janicu Kostelić. I zaokružuje priču o jednoj od najboljih sportašica, koju smo ikad imali. Naša Snježna kraljica cijeli drugi lauf 2006. odskijala je bez rukavice i štapa. Svakim udarcem gole ruke u kolac trpjela je snažnu bol. I danas nas prođu trnci kad pogledamo snimku te vožnje. Nešto poput Goranova Wimbledona.

Izdržala je do kraja i u cilj ušla s 1,90 sekundi prednosti pred do tada vodećom Zahrobskom. U konačnici je osvojila treće mjesto, no te je večeri bila jedina kraljica Sljemena.

Ivekove stotnike tuge

Ivica je jednom prilikom Wengen nazvao svojim Wimbledonom. U švicarskom skijalištu je pobijedio šest puta, a ukupno je na postolju bio 13 puta.

Zagreb? Crveni spust nazvao je svojim dnevnim boravkom, no sa 'sljemenskog kauča' Kostelić nikad nije došao do pobjede.

Triput je bio drugi, 2008., 2009. i 2011. I baš svaki put pobjedu su mu 'ukrale' igre stotinki. Godine 2008. za Mattom je zaostao 33 stotinke, 2009. bio je pet stotinki iza Grangea, a 2011. Myhrer mu je pobjegao za 10 stotinki.

- Šteta, hrvatska publika zaslužuje 'hrvatskog kralja'. Recimo, tih pet stotinki nije ništa, isto je kao pobjeda. Nekad ste na pravoj strani sata, nekad na krivoj - rekao je Ivica.

On je bio na krivoj i ovih dana uživat će kao skijaški penzioner i spustiti se još koji put kao predvozač.

Lomljiva kruna triput se razbila

Pomozite mi, ostao sam bez svoje nagrade, bez krune za sljemenskog kralja, zavapio je Giuliano Razzoli u zračnoj luci 2010.

Talijanski skijaš u slavljeničkoj noći krunu je dao krivom čovjeku na čuvanje pa se oštetila. Tri dana ranije i ženska pobjednica Sandrine Aubert razbila je svoju krunu. Francuskinja je svoj 'kristal' loše pakirala. Kruna joj se strgala u putnoj torbi.

I dvostruka sljemenska kraljica Michaela Shiffrin oštetila je jednu krunu.

- Strgala sam je 2013., no zato sam 2015. bila motiviranija za pobjedu kako bi dobila novu - rekla je Shiffrin.

Nije trebala pobijediti, dobila bi svejedno novu, kao što je to bio slučaj i s Razzolijem i Aubert. Kruna se sastoji od stiliziranih pahulja i skijaških zavoja. Teška je 700 grama i za njezinu izradu potrebno je mjesec dana.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

Bodeove avanture u kamperu

Bode Miller nikad nije volio hotele. Bez obzira koliko luksuzni i komforni bili. On je na utrke godinama išao u kamperu. Imao je sve što mu treba, mala kuhinjica i veliki krevet. Volio je jesti, a volio je i.... Znate već.

Tako je bilo i u Zagrebu. Kamper mu je pružao sigurnost. Nije morao s dvije ili tri djevojke prolaziti pored radoznalog recepcionera ili kakvog novinara. A u Zagrebu, velikom gradu, Bode je lako našao zabavu i razbibrigu.

I nije jedini od skijaša koji je hrvatsku metropolu pohodio u kamperu. I Talijani Giuliano Razzoli i Giorgio Rocca te Švicarac Marc Berthod preferirali su vlastiti smještaj.

- Berthod voli svoj mir, krevet i vlastiti jastuk. Voli biti neovisan o drugima - ispričao nam je švicarski novinar.

Međutim, ni Rocca, ni Razzoli, ni Berthod nisu bili pobornici Bodeova nekadašnjeg životnog stila. Živi brzo i živi sad.

- Znam za Bodeove avanture, ali ja nisam takav tip. Miran sam i povučen - istaknuo je Razzoli.

Nema tu više Bodea Millera, nema Janice i Ivice, no dolaze neki novi klinci koje će zagrebačka publika znati nagraditi...