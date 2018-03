Povijest Paninija: Onaj iz 70. je 'sveti gral' i košta 35.000 kuna

Kako uskoro očekujemo izlazak na hrvatsko tržište najveće 'droge' svih nogometnih kolekcionara, Paninijeva albuma sa sličicama posvećenog Svjetskom prvenstvu u Rusiji, odlučili smo se prisjetiti povijesti ovog legendarnog albuma.

U ovom ću tekstu napisati kratku priču o svakom Panini albumu sa Svjetskog prvenstva. Upoznat ću vas i s nekim albumima koji su nastali prije Paninija. Pa krenimo!

Which of these albums you have in your collection? Koje od ovih albuma imate u svojoj kolekciji? 🇭🇷️⚽➡️... Posted by Stickerpedia on Tuesday, March 20, 2018

Teško je govoriti o albumima prije Paninija jer, kao što znate, prvo Svjetsko prvenstvo je odigrano davne 1930. Ne znam puno o albumima iz 30-ih godina prošlog stoljeća.

Na Ebayu možete pronaći reprintove albuma posvećenih prvenstvima 1930., 1934. i 1938. Iako je riječ o reprintovima, osobno mi je super vidjeti slike npr. prvog svjetskog prvaka Urugvaja, ili nekih drugih sjajnih momčadi iz prošlosti, piše Stickerpedia.

1950. imamo album pod nazivom “Balas Futebol“. Svaka reprezentacija je predstavljena sa 11 sličica.

Foto: Stickerpedia10

Sljedeće Svjetsko prvenstvo je održano u Švicarskoj.

Te godine je izdan album “Fussball Welt Meisterschaft“ od izdavača Kiddy. Specifičan je po tome što je izdan nakon SP-a. U tom albumu se nalaze igrači nekoliko država. Bilo je i drugih albuma, ali oni uglavnom imaju slike sa utakmica.

“Importadores Peruanos“ je izdavač albuma izdanog 1958. Ime albuma je “Campeonato Mundial de Futbol 1958 Suecia“. Postoji i reprint ovog albuma iz 2014.

Svaka država ima 16 sličica igrača. Također, nije samo Panini griješio s printom - i ovaj je proizvođač pogriješio, pa tako na sličici Johna Charlesa (Wales) je slika Alfreda Di Stefana.

1962. godine, talijanski Lampo izdaje sjajan album imena “Calcio Mondiale“. Svaka reprezentacija ima barem 11 sličica. U 1966. imamo više verzija albuma poput talijanske, njemačke, engleske...

Prvi Panini album je izdan povodom Svjetskog prvenstva 1970. S ovim albumom Panini se prvi puta predstavio tržištu izvan Italije. Ovaj album nije imao samoljepljive sličice, već, da bi ih se zalijepilo trebalo je koristiti ljepilo. No svejedno - album je ipak imao nekoliko samoljepljivih sličica. Posebnost ovog albuma je ta što se radi o najrjeđem i najskupljem Panini albumu.

Cijena na Ebayu varira od 2500 pa sve do 5000 eura i više. Sve što ima veze s ovim albumom je jako skupo. Postoje najmanje tri verzije: talijanska, engleska i internacionalna. Internacionalna verzija je izlazila u Zapadnoj Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Internacionalno i englesko izdanje imaju skoro pa istu naslovnicu, dok ono talijansko ima drugačiju.

Na 50 stranica imamo ukupno 288 sličica/kartica.

Foto: Stickerpedia10

Prva stranica albuma posvećena je Svjetskom prvenstvu 1970., gdje imamo sličice trofeja, FIFA logo i maskotu. Na stranicama koje slijede, imamo prošla Svjetska prvenstva od 1930. do 1966. – one uključuju poster SP-a, pobjedničku ekipu te tri najvažnija igrača na svakom od tih prvenstava. Sudionici SP-a 1970. su predstavljeni zastavom, grbom nogometne federacije te s najmanje 11 sličica igrača po reprezentaciji (one jače imaju po 14 igrača).

Ovaj album je za Panini kolekcionare poznat kao “Sveti gral“. Ovaj album je jako rijedak, a s obzirom na tehnološki razvitak, možete vidjeti puno lažnih sličica koje su identične originalima. Kada tražite album ili sličice, morate biti jako oprezni iz razloga što je Ebay prepun lažnih i ponovo printanih sličica, stoga dobro promislite prije nego što nešto kupite.

Drugi Paninijev album za Svjetsko prvenstvo je “München 1974“. Nakon velikog uspjeha s prošlim albumom, ovo je bio prvi koji je izdan u cijelom svijetu. Nakon ovog albuma, koji je polučio velik uspjeh, Panini je postao popularan u cijelom svijetu. Album ima 400 samoljepljivih sličica i ovo je prvi Panini album koji je preveden na čak šest jezika.

Osim talijanskog imamo i englesko, njemačko, francusko, nizozemsko i jugoslavensko izdanje. Kao i u prošlom albumu posvećenom Svjetskom prvenstvu, imamo uvodne i povijesne stranice, na kojima se mogu vidjeti slike trofeja starog Rimet kupa, te (onda) novog Fifinog trofeja, koji su sastavljeni od 8 sličica.

Ovaj album uvodi i novinu - sličice stadiona. Svaka ekipa ima svoj grb, maskotu i timsku sličicu, ali nemaju sve reprezentacije jednak broj igrača. Neke od njih nemaju niti 11 igrača, pa npr. Australija, Zair (današnji DR Kongo) i Haiti ih imaju samo 6.

Foto: Stickerpedia10

Domaćin Zapadna Njemačka, prvak iz 1970. (Brazil), te Italija, zemlja gdje se nalazi sjedište Paninija, imaju sličice predsjednika i trenera. Te tri ekipe imaju po 20 sličica igrača. Sve druge momčadi ih imaju 14.

Na kraju albuma se nalazi i 10 jačih reprezentacija, koje nisu stekle pravo sudjelovanja na tom SP-u. Svaka od njih je predstavljena grbom te četirima poznatijim reprezentativcima. Neki od tih predstavnika su Engleska, Španjolska, Francuska, Portugal...

Panini album Svjetskog prvenstva '78. je gotovo isti kao i prethodni. Isti je broj sličica kao i 1974. (400). Prve stranice su posvećene povijesti prošlih SP-a. Novost je da uz sličice stadiona sada imamo i slike gradova. Svaki sudionik ima 18 sličica (grb, timska sličica, dok su ostalo igrači). To je najveća razlika u odnosu na prošli album.

Po mom je mišljenju mnogo bolje kada je svaka država predstavljena na isti način (jednakim brojem sličica). Zadnje stranice su posvećene 14 država koje se nisu kvalificirale na Svjetsko prvenstvo. Svaka od tih država ima svoj grb i četiri igrača. Ovo je zadnji album koji je imao timove koji se nisu kvalificirali.

Foto: Stickerpedia10

Svjetsko prvenstvo 1982. je održano u Španjolskoj. Panini je izdao album pod nazivom “España 82“ i on sadrži 427 sličica. Riječ je o jednom od revolucionarnih Panini albuma, zbog zlatnih sličica (ne i jugoslavenska verzija), koje su ujedno najveća inovacija u ovom albumu. Zlatne sličice su grbovi, trofej, maskota, službeni logo itd.

Prva stranica sadrži sličicu trofeja, maskotu, logo i poster prvenstva. Sljedeće četiri stranice posvećene su svim gradovima domaćinima (sličica postera), te stadionima. Ovaj album nema povijesnih sličica.

Album sadrži sve države koje su sudjelovale. Svi timovi imaju grb i timsku sličicu. Manje poznate momčadi (Kamerun, Alžir, Salvador, Kuvajt i Novi Zeland) imaju po dva igrača na jednoj sličici - 8 sličica sa dva igrača na svakoj od njih. Sve druge momčadi imaju po 16 igrača.

Foto: Stickerpedia10

Ovaj Panini album, kao i prethodna dva, pored svake momčadi ima dva vrlo zanimljiva odjeljka.

Prvi se zove “How they qualified“ (Kako su se kvalificirali) sa svim utakmicama tijekom kvalifikacija, te konačnom tablicom i drugim, koji se zove “From Argentina to Spain“ (od Argentine do Španjolske, odnosno onaj koji sadrži sve utakmice od prošlog SP-a do ovog) s popisom svih utakmica koje je reprezentacija odigrala za vrijeme tih godina.

Ovo je drugo Svjetsko prvenstvo koje je održano u Meksiku. Nakon “Mexico 70“ sada imamo i “Mexico 86“. Album, kao i “Spain 82“ sadrži 427 sličica. Ovaj album nema noviteta u odnosu na prethodne albume. Kao i u većini Panini albuma na prvoj stranici možemo vidjeti logo prvenstva te maskotu. Sljedeće sličice u albumu su povijesne s posterima svih prošlih Svjetskih prvenstava.

U albumu se nalaze i svi gradovi domaćini te stadioni. Momčadi su predstavljene na isti način kao i 1982. Većina timova ima zlatni grb, timsku sličicu te 16 igrača. Neki manji timovi imaju po dva igrača na jednoj sličici - ukupno 8 sličica na kojima su igrači. Momčadi s takvim sličicama su Južna Koreja, Irak, Kanada, Alžir i Maroko.

Važno je napomenuti da nemaju sve verzije albuma zlatne grbove – kao npr. jugoslavenska verzija. Jugoslavensko izdanje albuma ima i neke pogrešno printane sličice što je propust “Dečjih Novina“ (službeni distributer Panini sličica u bivšoj Jugoslaviji).

Pogreška kod printanja je takva da su imena nekih igrača napisana po sredini sličice, a ne na dnu, kako je to inače normalno. Tako su sve sličice Španjolske pogrešno printane, dok neke sličice Bugarske, Urugvaja i Poljske imaju istu pogrešku.

Foto: Stickerpedia10

Svjetsko prvenstvo 1990. je održano u Italiji, zemlji u kojoj se nalazi sjedište Paninija. Zapadna Njemačka je osvojila treću titulu prvaka. Paninijev album ima 448 sličica. Kao i u prethodnom albumu imamo uvodni dio, koji sadrži trofej i sličice loga.

Službena maskota SP-a “Ciao“ ima 10 sličica u različitim igračkim pozicijama. Postoje i sličice stadiona i gradova. Države-sudionice imaju jednog igrača više nego što ih imaju u prethodna dva albuma. Također, svaka država ima i Zlatni grb (koji nemaju sve verzije), timsku sličicu plus 17 igrača, umjesto (do tada) standardnih 16.

Manje momčadi imaju jedank broj sličica kao i prethodna dva albuma (8). Te momčadi su Kamerun, Kostarika, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Južna Koreja i Egipat. Ovo Svjetsko prvenstvo je obilježio Salvatore Schillaci, najbolji strijelac i igrač.

Međutim, njegove sličice nije bilo u albumu, zbog toga što je on prvi puta za reprezentaciju Italije zaigrao u ožujku 1990., nekoliko mjeseci prije početka natjecanja. Imamo i mnogo različitih izdanja diljem svijeta.

Foto: Stickerpedia10

Zemlja domaćin Svjetskog prvenstva 1994. je bio SAD, zemlja u kojoj nogomet nije glavni sport. Međutim, ovo je jedno od najboljih prvenstava ikad. Bilo je to i financijski najbolje i najisplativije svjetsko prvenstvo u povijesti.

Prosječna posjećenost utakmice Svjetskog prvenstva je bila čak i 69.000 gledatelja, rekord koji stoji i dan danas. Ovo je također i prvo finale koje je odlučeno udarcima s bijele točke. Panini album s ovog SP-a ima 444 sličice. Ovaj album, poput “Italia 90“ ima mnogo različitih izdanja diljem svijeta, a neki imaju i različitu količinu i igrače sa sličica, u odnosu na internacionalnu verziju.

Npr. njemačko i nizozemsko izdanje imaju španjolske igrače u njihovim klupskim dresovima. Ovaj album nema povijesnih stranica ili logo Fife, maskotu, kao oni prethodni. Album počinje u sridu - sličicama gradova i stadiona. Većina momčadi predstavljena je grbom saveza, timskom sličicom te 17 igrača. Kao i dosad - imamo timova s dva igrača na jednoj sličici. To su oni manje poznati - Bolivija, Nigerija i Saudijska Arabija, koje imaju po 8 sličica za igrače.

Ovo Svjetsko prvenstvo je poznato po autogolu Andresa Escobara koji je Kolumbiju izbacio sa natjecanja. Zanimljivo je da njegove sličice nema u internacionalno verziji, već samo u onoj kolumbijskoj.

Foto: Stickerpedia10

Svjetsko prvenstvo 1998. igralo se u Francuskoj. Francuska je osvojila svoju prvu titulu, pobijedivši prošlog prvaka - Brazil. Na ovom Svjetskom prvenstvu zapažen je i sjajan uspjeh debitanta, Hrvatske, koja je osvojila treće mjesto.

Panini je napravio album s 561 sličicom i France 98 je najkontroverzniji album sa sličicama. Iz kojeg razloga? Zbog sličica Irana, o čemu će biti riječi kasnije. Album, kao i Italia '90, počinje s uvodnim sličicama: trofej, službeni logo te maskota.

Zatim imamo dvije stranice sa 10 sličica stadiona, bez onih povijesnih, i gotovo su sve momčadi predstavljene kao i Brazil (branitelj naslova te prva momčad u albumu), s grbom, timskom sličicom i 16 sličica igrača, osim SAD-a, Irana i Jamajke. Te tri momčadi imaju 8 sličica igrača, grb i timsku sličicu, praksa koja je bila vidljiva i u prošlim albumima.

Foto: Stickerpedia10

Sada dolazimo do Irana i problema s tim sličicama. Iranska nogometna federacija nije dala licencu Paniniju, zbog toga što je druga tvrtka koja proizvodi sličice, “DS“, dogovorila prava s Irancima prije Paninija. Smiješno je to što DS također dolazi iz Modene. Panini nikada nije isprintao Irance zajedno s drugim sličicama. Nije ih bilo moguće naći u paketićima.

To je dovelo do mnogo nepopunjenih albuma. Zalijepile bi se sve ostale sličice dok bi stranica s Irancima zjapila prazna. Kasnije je Panini izdao odvojen set Iranaca (sa žutim dresovima) koji se mogao naručiti u Velikoj Britaniji. Na tom setu je pisalo: "Manufactured in the UK for distribution only in the UK" (Proizvedeno u Veliko Britaniji, za distribuciju samo u Velikoj Britaniji).

Prema dostupnim informacijama, ako ste pitali britanski Panini, slali su i u Španjolsku i Nizozemsku. Drugi set (sa crvenim dresovima) je izdan sa talijanskim magazinom Guerin Sportivo. Međutim, sličice s ovog seta nisu bile samoljepljive. Morali ste koristiti lijepilo da biste ih zalijepili. Tada, ako ste upitali Panini o sličicama Irana, poslali bi vam pismo gdje je pisalo ovo: 'Molimo Vas da uzmete u obzir da sličice IRANSKOG TIMA (od broja 417 do 426) nisu dostupne jer nisu ni printane'. Danas na ebayu možete pronaći mnogo lažnih setova Iranaca koji se prodaju kao originali. Originalni set vrijedi između 50-90€.

Svjetsko prvenstvo 2002. je bilo prvo koje je održano u Aziji i prvo u kojemu domaćin nije bila samo jedna država. Na ovom prvenstvu smo mogli vidjeti dva velika iznenađenja – Tursku, koja je osvojila treće mjesto, te Južnu Koreju koja je bila četvrta. Panini je izdao album sa 576 sličica. Album je vrlo sličan prošlom. Album počinje uvodnim dijelom, slijede stadioni te sve države učesnice.

Svaka država ima zlatni grb, timsku sličicu te 16 igrača. Tri momčadi ponovno imaju manje sličica od drugih, baš kao i u prošlim albumima. Te tri momčadi su Ekvador, Rusija i Tunis. Pomalo je čudno vidjeti Rusiju u takvom izdanju, sa dva igrača na jednoj sličici zbog toga što su u to vrijeme imali nekoliko dobrih igrača. Španjolski igrači su se pojavili u dresovima klubova, zbog problema sa španjolskim savezom, koji je stvarao probleme oko licence.

To je i prouzročilo da imaju drugačiju timsku sličicu sa glavama od 11 igrača, kao i zastavu, umjesto grba nogometne federacije. Iste timske sličice i grbove imaju i Engleska i Irska. Važno je reći da se u ovome albumu skoro dogodio isti problem kao i s Irancima u prošlom albumu. Ovog puta je to bio slučaj sa sličicama Iraca.

Srećom ovog puta je Panini dobio licencu na vrijeme, pa je bilo moguće dobiti Irce u paketićima. Ipak, te su sličice bile i ostale rjeđe od drugih.

Foto: Stickerpedia10

Danas set Iraca košta oko 40€ i ne postoje lažne sličice kao što je slučaj s Irancima iz 1998. Postoje različite verzije ovog albuma. Tako brazilska verzija albuma ima pet različitih igrača (u odnosu na original) te svi njihovi nogometaši imaju drugačiji dres.

Ti dodatni igrači su: Ronaldinho, Belletti, Edmilson, Juan and Marcos. U Meksiku je pak isprintan set dodatnih sličica (update) sa 6 meksičkih te 6 talijanskih igrača. Izdan je samo u Meksiku i mogli ste ga dobiti uz neki meksički sportski časopis. Izraelski album je drugačiji zato što sve piše na hebrejskom, ima dodatnih stranica i sličica sa izraelskim igračima, U21 igračima itd.

Svjetsko prvenstvo 2006. je održano u Njemačkoj. Italija je osvojila svoj četvrti naslov nakon pobjede nad Francuskom na penale. Paninijev album ima 597 sličica. Novost je prva sličica u albumu, a to je Panini markica i numerirana je kao 0. Ta je sličica rijetka i košta 5€. Ovaj album je podijeljen u tri djela: uvodni dio, stadioni i sve države učesnice. Kao i u drugim albumima, ovdje imamo trofej, maskotu, logo i poster prvenstva.

Na sljedećoj se stranici nalazi 12 stadiona. 29 momčadi imaju zlatni grb, timsku sličicu te 17 igrača, dok tri momčadi (Angola, Gana i Saudijska Arabija) imaju grb, timsku sliku te 8 sličica sa dva igrača na svakoj. Ovaj album je bio jako bitan za Panini, zbog loše reputacije sa prethodna dva albuma. Ovaj album je vratio nazad mnoge zaljubljenike u skupljanja sličica. Neki misle da ovaj album ima najbolje sličice, koje nisu bile toliko dobre još od Italije 1990.

Album je pun legendarnih igrača i samim time označava kraj jedne ere zbog mnogih igrača kojima je to zadnje Svjetsko prvenstvo. Ovo je također prvi album koji ima službene dodatne sličice koje su bile dostupne posvuda. Dodatne sličice uključuju 7 igrača. Zanimljivo je napomenuti nešto što se dogodilo i u Munchenu 1974 – Panini je opet isprintao pogrešno lice - sličica Edgara Bareta je već bila u albumu, ali to nije bio on, pa je Panini napravio novu sličicu, s njegovim pravim licem.

Foto: Stickerpedia10

Svjetsko prvenstvo 2010. igralo se u Južnoj Africi. To je bilo prvo svjetsko prvenstvo u Africi. Na tom SP-u je Španjolska osvojila svoj prvi naslov, dok je Nizozemska izgubila svoje treće finale.

To Svjetsko prvenstvo poznato je po vuvuzelama, popularnom navijačkom rekvizitu. Paninijev album sadrži 640 sličica, ali postoji puno varijacija ovog albuma; neki sa Coca-Cola sličicama, neki sa promo sličicama itd. Album počinje sa dvije posebne sličice numerirane sa 00 i 000 - sličice “Fifa Fair Play“ i Panini markica, koja nije toliko rijetka kao ona iz Germany 2006. One sličice koje slijede su uvodne sličice - trofej, logo, lopta. Imamo i 10 stadiona predstavljeni na duplim sličicama (morate zalijepiti dvije sličice, jednu pored druge, kako biste dobili sliku stadiona), što je razlika u odnosu na ostale albume.

Nakon stranice sa stadionima, opet dolaze neke sličice koje obično pripadaju uvodnom dijelu - službeni slogan, poster i maskota. Ovo je prvi Panini album svjetskog prvenstva nakon “Argentina 1978“, koji ima isti broj sličica za sve države. Prvi tim u albumu je domaćin. Na dvije stranice nalazimo zlatni grb, momčadsku sličicu i 17 individualnih igrača, što vrijedi i za druge reprezentacije.

Pored svakog tima nalazi se i tablica koja sadrži rezultate utakmica, kojima su se kvalificirali na Svjetsko prvenstvo. Album završava još jednom sličicom trofeja.

Foto: Stickerpedia10

Brazil 2014. Ovo je drugi put da je Brazil domaćin SP-a, prvi put nakon 1950. Kao i 1950. godine, očekivali su mnogo, međutim, dogodilo se da su na kraju završili svoj put na ovom prvenstvu visokim porazom 7-1, od Njemačke u polufinalu.

Poraz je tim bolniji što se dogodio pred domaćom publikom. Ovo je prvo finale svjetskog prvenstva za Messija, no Argentina je izgubila od Njemačke. Panini je izdao album sa 640 sličica i ovo je najprodavaniji Panini album u povijesti.

Postoji mnogo verzija albuma, Panini je izdao puno dodatnih sličica kao i u prošlom albumu (Coca Cola). Po prvi puta u povijesti albuma svjetskih prvenstava, imamo i verziju albuma sa tvrdim koricama. Album je podijeljen na tri dijela kao i prethodni. Prvi dio je uvod sa Panini logom (numeriran 00), FIFA Fair Play, službeni grb, maskota, trofej i lopta. 24 sličice pokazuju 12 stadiona – ponovo na dvije sličice, koje formiraju jedan stadion. Sve 32 momčadi imaju 19 sličica - grb, tim, dok su ostalo igrači.

Foto: Stickerpedia10

Postoji i dodatni set od 71 sličice. Međutim, Panini je napravio pogrešku, kao i sa sličicom Baretta 2006., ovdje pak sa sličicom Edera Balante, te je izdao novu (ažurirao je ažuriranu sličicu). Pomalo smiješno.

Osim internacionalnog seta dodatnih sličica, bilo je i drugih, koji su izdani zasebno - Francuska, Portugal, Španjolska i Belgija imaju dodatne setove, odnosno isprintali su ostale igrače koji su bili dio tima (poput drugog i trećeg golmana te neke druge igrače), za kojih nema mjesta za zalijepiti te sličice. Meksiko je, pak, izdao tri dodatne sličice za svoju reprezentaciju.

2015. je Panini izdao knjigu sa reprintovima svih albuma (1970 – 2014). Postoji i prvo izdanje, sa svim albumima svjetskih prvenstava izdanih sve do 2010. Knjiga ima skoro 800 stranica. To je sjajna prilika za mlađe kolekcionare, koji nisu imali prilike skupljati starije Panini SP albume. Odlična je i za sve fanove koji prate nogomet, a nemaju novaca za pravi album.

Svaki od Panini albuma nije samo praktičan vodič za različite runde turnira, već i vrijedan vizualni podsjetnik na sve timove i njihove nezaboravne utakmice. Knjiga priča priču o Svjetskom prvenstvu licima zvijezda koje su sudjelovale na njemu.

Skupljaju ih svi, djeca, roditelji...

Panini albumi Svjetskih prvenstava su albumi koji se najviše skupljaju širom svijeta. Za sportske kolekcionare, to je najvažniji album. Ovo o čemu sam pisao je samo mali dio informacija jer je nemoguće znati sve pojedinosti o albumima, zbog toga što postoji puno različitih izdanja i neprovjerenih informacija.

Popunjavanje Panini albuma je postao mnogo skuplji hobi nego što je to bio 1970-ih, ali i jednostavniji jer prije nije postojao internet, pa samim time mogućnost razmjene nikad nije bila toliko široka kao danas. Nije skuplje samo zato što se danas natječe veći broj timova, već i zato što su u Paniniju postali kreativniji oko popunjavanja prostora i samim time povećali broj sličica. Osim toga, današnje sličice imaju mnogo više detalja nego one iz 70-ih i 80-ih godina.

Danas se ljudi mijenjaju diljem svijeta, dok su posebno djeca sretna razmjenom sličica. Međutim, ne samo djeca, već i odrasli koji su se zaljubili u sličice još kao djeca, pa ti odrasli kroz djecu ponovno proživljavaju svoju mladost. Sličice nas tako vraćaju u djetinjstvo, u ono doba bezbrižnosti, i čiste sreće kada otvarate paketiće, lijepite sličice i popunjavate svoje albume. Mnogi će se složiti da se današnji nogomet vrti oko novca, no unatoč tome, ljudi će i dalje strastveno skupljati sličice.

To je zaraza koja ostaje. Prije početka svakog turnira javlja se Paninimanija za skupljanjem, razmjenom te prodajom sličica. Danas kolekcionari organiziraju susrete u svakom velikom gradu radi razmjene Panini sličica. Djeca se također mijenjaju i tapkaju u školi, ali ne kao nekada. U današnje vrijeme pronalaze zadovoljstvo u nekim drugim stvarima. Nemojmo se lagati - danas odrasli skupljaju sličice puno više nego djeca.

Za kraj riječi Umberta Paninija: 'Sve što sam ostvario, napravio sam zabavljajući se. Nije mi se činilo da me iscrpljuje.'

Nemojte nikada odustati od nečega što volite i uživajte u popunjavanju vaših Panini albuma.

*Vladimir Vidas autor je bloga posvećenog skupljanju Paninijevih sličica i albuma Stickerpedia, nogometni zaljubljenik i aktivni član Facebook grupe Panini kolekcionari Hrvatska.

