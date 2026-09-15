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PRVI PUT

Povijest u HNL-u: Istra je dala reprezentativca Novog Zelanda!

Piše Luka Tunjić,
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Povijest u HNL-u: Istra je dala reprezentativca Novog Zelanda!
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Pula: Istra 1961. predstavila svoja pojačanja uoči nastavka sezone | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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Ukich, koji posjeduje dvojno državljanstvo, nogometni je put započeo u domovini, a u Istru 1961 stigao je početkom 2025. godine iz Auckland Cityja, najtrofejnijeg novozelandskog kluba

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Po prvi put, jedan igrač iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa dobio je poziv za nastup u seniorskoj reprezentaciji Novog Zelanda, čime je na jedinstven način spojen nogomet na dva udaljena kraja svijeta. Riječ je o mladom napadaču pulske Istre 1961, Stipi Ukichu (19).

U središtu priče je Stipe Ukich, 19-godišnji napadač rođen u Hendersonu na Novom Zelandu, čije prezime jasno odaje hrvatske korijene. Ukich, koji posjeduje dvojno državljanstvo, nogometni je put započeo u domovini, a u Istru 1961 stigao je početkom 2025. godine iz Auckland Cityja, najtrofejnijeg novozelandskog kluba.

S Aucklandom je nastupio i na Svjetskom klupskom prvenstvu. Njegov prelazak u Hrvatsku bio je korak prema razvoju u jačoj europskoj ligi. Prvu sezonu proveo je na kaljenju u pulskom Uljaniku, da bi se ove sezone počeo sve više nametati u prvoj momčadi "zeleno-žutih".

Pula: Istra 1961. predstavila svoja pojačanja uoči nastavka sezone
Pula: Istra 1961. predstavila svoja pojačanja uoči nastavka sezone | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Zabilježio je dva nastupa u HNL-u, a svoj prvi seniorski gol za Istru zabio je u utakmici Kupa protiv Zagorca iz Krapine. Njegova energija i talent prepoznati su i na drugom kraju svijeta. Prije seniorskog poziva, već je bio standardni član mlađih selekcija Novog Zelanda, nastupajući za U-17 i U-20 reprezentacije.

Poziv u seniorsku momčad stigao je kao dio priprema za zahtjevnu azijsku turneju. Novi Zeland će krajem rujna odigrati prijateljske utakmice protiv Palestine i Kine, nakon čega putuje u Japan na Kirin kup, gdje ih čekaju dvoboji s Panamom te pobjednikom susreta između Ekvadora i Japana.

(*uz korištenje AI-ja)

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