Povijest za hrvatski badminton: Jelena zlatna na turniru u Alžiru

Najbolja hrvatska badmintonašica Jelena Buchberger (19) ostvarila je veliki uspjeh pobijedivši na Algeria International 2025. turniru u Oranu.

Buchberger je postala prva hrvatska igračica koja je osvojila neki međunarodni seniorski turnir. Do sada niti jedna seniorska igračica nije osvojila titulu na elitnoj razini, objavio je Hrvatski badmintonski savez. Članica badminton kluba Velika Gorica je u Alžiru osvojila i srebrnu medalju u paru sa Čehinjom Sharleen Van Coppenolle.

Jelena je na putu do zlata u singlu ostvarila pet pobjeda. U prvom je kolu bila bolja od Talijanke Emme Piccinnin i to je bio jedini meč u kojem je naša igračica izgubila gem na cijelom turniru kada je pojedinačna konkurencija u pitanju. Bilo je 21-14, 17-21, 21-11.

U 2. kolu čekala ju je 8. nositeljica iz Portugala Mariana Paiva, a mlada hrvatska igračica je pobijedila 21-15, 21-18. Uslijedila je pobjeda protiv Švicarke indonežanskog porijekla Azkye Ruhande (21-19, 21-16), da bi u polufinalu bolja bila od Indijke Sadhane Fenelon 23-21, 21-11. U finalu ju je čekala njezina partnerica iz parova Čehinja Van Coppenolle, a hrvatska igračica je uvjerljivo slavila sa 21-10, 21-11.

U parovima su Jelena i Sharleen izbacile dva odlična alžirska para nakon velikih preokreta u 2. odnosno 3. kolu. U polufinalu su bile bolje od Francuskinja Debeche i Farrell sa 20-22, 21-5, 21-9, a njihov pobjednički niz zaustavile su prve nositeljice Talijanke Matina Corsini i Emma Piccinnin sa 22-20, 21-16.

Buchberger će sajnim rezultatom iz Alžira osjetno popraviti svoj ranking, te se približiti Topu 200 najboljih na svijetu.