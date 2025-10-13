Obavijesti

Sport

Komentari 0
ALGERIA INTERNATIONAL

Povijest za hrvatski badminton: Jelena zlatna na turniru u Alžiru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Povijest za hrvatski badminton: Jelena zlatna na turniru u Alžiru
Foto: Instagram

Jelena Buchberger ispisala povijest osvojivši Algeria International 2025! Prva Hrvatica s međunarodnim seniorskim zlatom, u paru srebro. Ranking joj sad leti među svjetske top 200

Najbolja hrvatska badmintonašica Jelena Buchberger (19) ostvarila je veliki uspjeh pobijedivši na Algeria International 2025. turniru u Oranu.

Buchberger je postala prva hrvatska igračica koja je osvojila neki međunarodni seniorski turnir. Do sada niti jedna seniorska igračica nije osvojila titulu na elitnoj razini, objavio je Hrvatski badmintonski savez. Članica badminton kluba Velika Gorica je u Alžiru osvojila i srebrnu medalju u paru sa Čehinjom Sharleen Van Coppenolle.

Jelena je na putu do zlata u singlu ostvarila pet pobjeda. U prvom je kolu bila bolja od Talijanke Emme Piccinnin i to je bio jedini meč u kojem je naša igračica izgubila gem na cijelom turniru kada je pojedinačna konkurencija u pitanju. Bilo je 21-14, 17-21, 21-11.

U 2. kolu čekala ju je 8. nositeljica iz Portugala Mariana Paiva, a mlada hrvatska igračica je pobijedila 21-15, 21-18. Uslijedila je pobjeda protiv Švicarke indonežanskog porijekla Azkye Ruhande (21-19, 21-16), da bi u polufinalu bolja bila od Indijke Sadhane Fenelon 23-21, 21-11. U finalu ju je čekala njezina partnerica iz parova Čehinja Van Coppenolle, a hrvatska igračica je uvjerljivo slavila sa 21-10, 21-11.

U parovima su Jelena i Sharleen izbacile dva odlična alžirska para nakon velikih preokreta u 2. odnosno 3. kolu. U polufinalu su bile bolje od Francuskinja Debeche i Farrell sa 20-22, 21-5, 21-9, a njihov pobjednički niz zaustavile su prve nositeljice Talijanke Matina Corsini i Emma Piccinnin sa 22-20, 21-16.

Buchberger će sajnim rezultatom iz Alžira osjetno popraviti svoj ranking, te se približiti Topu 200 najboljih na svijetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025