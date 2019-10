Povlačio je suparnika u finalu SP-a: To je pljačka, kaznite ga!

Ovo je pljačka, vikao je kroz suze španjolski atletičar Orlando Ortega (28) nakon incidenta u finalu utrke na 110 metara s preponama na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi.

Bio je na dobrom putu da u finalu u srijedu dođe do medalje, ali na preskoku posljednje prepone zahvatio ga je Jamajčanin Omar McLeod (25) dok je bio u padu.

I sam je McLeod do tog trenutka bio iza vodećeg Amerikanca Granta Hollowaya (21) i imao je srebro u džepu, a na koncu je zbog ometanja suparnika diskvalificiran. Ortegu je, pak, usporio, on je završio tek peti.

Pobijedio je Holloway (13,10 sekundi), srebro je uzeo Rus Sergej Šubenkov (13,15), a broncu Francuz Pascal Martinot-Lagarde (13,18).

Ortega je bio bijesan, tvrdi da to nije prvi put da je McLeod napravio takav nesportski potez jer ima lošu tehniku preskakanja prepone.

- Pretpostavio sam da će se to dogoditi jer sam bio pokraj njega. Brži je od mene na prvim preponama, ali ja sam na zadnjima. To je prijevara, ma nemoguće - govorio je Ortega i dodao:

- Radio sam za ovo godinu dana. Mogu prihvatiti da ima dodira rukama i trenja. Pobjeđuju me i oni koji trče brže od mene, ali ne na ovakav način.

Španjolski savez podržao ga je i traži sankcije za McLeoda.

- Neću ništa konkretno predlagati, postoje ljudi koji brinu o tome. Nadam se da će doći do dogovora da ne postoje ljudi koji uništavaju - kaže Ortega.

McLeod se pravdao ozljedom.

- Zadnja loža me uhvatila još na startu, nisam bio brz koliko sam htio. Ipak, uhvatio sam ritam i pokušao se boriti za medalju, a onda me opet uhvatilo kod šeste prepone i izgubio sam ravnotežu. Nisam se mogao koncentrirati. Zeznuto je to - rekao je Jamajčanin i zaključio:

- Pogodilo me to što se dogodilo Ortegi. Da mogu vratiti vrijeme, učinio bih to.