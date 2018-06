Povratak 'Gypsy Kinga' nakon 924 dana izbivanja iz ringa...

Tyson Fury zadnji put se borio protiv Vladimira Klitschka 2015. godine, kada je uspio pobijediti Ukrajinca nakon odluke sudaca i osvojio titule po verzijama IBF, WBA i WBO.

Nakon točno 924 dana izbivanja iz ringa, Gypsy King napokon se vraća u ring i to protiv Albanca Sefera Seferija 9. lipnja u Manchester u teškoj kategoriji.

Nakon osvojene titule u teškoj kategoriji, Fury je doživio pravu životnu kalvariju. Točnije, bio je pozitivan na Benzoylecgonine, supstancu koja je sastavni dio kokaina. Ista supstanca pronađena je i u organizmu Jona "Bonesa" Jonesa.

- U svom životu radio sam mnogo toga. Jedna od tih stvari je i uzimanje kokaina i to u velikim količinama. A zašto i ne bih? Pa, to je moj život zar ne? Mogu raditi što god želim, pa i uzimati kokain. Mnogo ljudi ga uzima - rekao je tada Fury kojega je osim kokaina, snašla i depresija.

Već mjesecima ne treniram. U depresiji sam, jednostavno više ne želim živjeti. Zato mislim kako je uzimanje kokaina sitnica u odnosu na to što više ne želim živjeti. Iskreno, ne znam hoću li doživjeti kraj ove godine. Nadam se kako će me netko ubiti prije nego ubijem sam sebe - kazao je Fury, a onda je odlučio u suradnji s trenerom Benom Davisom potpuno preokrenuti svoj život.

Nekoliko puta se pokušao vratiti i najavljivao revanš s Klitschkom. No, Fury je s pravim treninzima krenuo krajem prošle godine i težio je gotovo 160 kilograma, što je bilo nedopustivo za bivšeg prvaka u teškoj kategoriji. Redovito je obavještavao fanove na društvenim mrežama prikazujući svoje treninge.

- Odredio sam mu vrijeme treninga i vrijeme obroka. Kada je napokon uhvatio rutinu treninga počeo se osjećati sve bolje i bolje. Kilogrami su se počeli skidati i izgledao je sve bolje i bolje u teretani - rekao je njegov trener Ben Davison.

Sada je napokon uspio postići svoj cilj i smršaviti nevjerojatnih 40 kilograma. Svoj veliki povratak najavio je par puta na društvenim mrežama.

- Možda ste mislili da sam se za*ebavao prošlih godina, ali sad sam odlučniji nego ikad prije. Uništit ću vas sve! Ako postoji netko iz drugih kategorija tko želi ući u moju, napravite to sada jer ja prolazim kroz bilo koga. Ovo je moja era, moja divizija, Gypsy King se vraća - uvjeren je bio Fury, a sada je blizu da to obećanje i ostvari.

Kakav i je, Fury je opet napravio pravi show na vaganju dva dana prije meča. Kako bi prikazali veliku razliku u visini, Britanac je simpatično dignuo Albanca u krilo i slikao se s njim.

