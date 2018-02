Povratak najvećeg: Federer je najstariji broj jedan u povijesti

Roger Federer plasmanom u polufinale ATP turnira u Rotterdamu osigurao je povratak na prvo mjesto ATP ljestvice u ponedjeljak nakon pet godina i četiri mjeseca. Postao je i najstariji broj 1 u povijesti tenisa, s 36 godina i 195 dana.

- Kad si stariji, moraš raditi duplo više. Broj 1 u tenisu je ultimativno postignuće. Bilo je ovo nevjerojatno putovanje za mene, vratiti se na vrh na turniru na kojem sam dobio prvu pozivnicu 1998. godine - rekao je Federer, koji je u četvrtfinalu svladao Nizozemca Robina Haasea 4-6, 6-1, 6-1.

Nakon što je izgubio prvi set, Federer je za samo 45 minuta osvojio preostala dva.

Ovom pobjedom Federer je postavio još nekoliko rekorda u svojoj iznimnoj karijeri.

Foto: MICHAEL KOOREN

Osim što je postao najstariji igrač u povijesti koji je zasjeo na prvo mjesto ATP ljestvice, dosad je rekord držao Amerikanac Andre Agassi koji je bio svjetski broj jedan s 33 godine, Federer je postavio i rekord u razmaku od njegovog prvog dolaska na broj 1 do ovog trenutka kad se vratio - prošlo je 14 godina i dva tjedna.

- Roger nastavlja podizati ljestvicu u našem sportu, čestitke na nevjerojatnom postignuću, 36 godina i 195 dana..., napisao je Andre Agassi na Twitteru.

Ovo je nevjerojatno postignuće. Opet je broj 1, to je sjajno za tenis. Roger je primjer da se i u tim godinama može napredovati, rekao je Marin Čilić, koji je bio među prvim čestitarima Švicarcu na nevjerojatnom postignuću.

Federer je nedavno u finalu Australian Opena dobio Marina što mu je bio jubilarni 20. Grand Slam naslov.

Brojke su to koje će teško neki tenisač ikad više dostići...

.@cilic_marin congratulates @rogerfederer on becoming World No.1:



"It's an amazing achievement for him. He put himself in the position to be number one again. For tennis it's great. He is an example that you can still improve in the age that he is". #RioOpen pic.twitter.com/t7rapQiu7P