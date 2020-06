'Pozdravili smo se, došao sam kući, a žena kaže: Poginuo je...'

Dražen Petrović je na današnji dan prije 27 godina odigrao posljednju utakmicu u briljantnoj košarkaškoj karijeri. Protivnik je bila Slovenija, a utakmica rezultatski nebitna, ali ostat će zauvijek zapisana u povijesti

<p>Te nedjelje, 6. lipnja 1993., <strong>hrvatska košarkaška reprezentacija</strong> igrala je posljednju utakmicu turnira kvalifikacija za Europsko prvenstvo u poljskom gradu Wroclawu protiv <strong>Slovenije</strong>. Dan poslije postalo je jasno - bila je to i posljednja utakmica jednoga od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, <strong>Dražena Petrovića</strong>. Koji je i u toj utakmici pokazao neosporno umijeće.</p><p>Reprezentaciju je u Poljskoj dočekao vrlo loš smještaj u hotelu D kategorije, koji je imao zajedničke toalete i kupaonice. Izbornik <strong>Mirko Novosel</strong> bio je ljutit, nije znao kako će se to odraziti na igre naših zvijezda. A Dražen je bez razmišljanja rekao:</p><p>- Ako naši vršnjaci, koji sad brane Hrvatsku, mogu čučati mjesec dana u rovovima, i mi možemo pet dana izdržati u ovom hotelu!</p><p>Nije bilo potrebe da se odaziva toj akciji, naši bi reprezentativci i bez njega osigurali EuroBasket. Ali za njega je nacionalni dres tek stvorene države bio svetinja, nešto što se ne odbija ni pod razno.</p><p>- Ne mogu se ne odazvati, tamo će biti svi moji prijatelji i ne mogu ja biti prvi koji se neće pojaviti - govorio je Dražen.</p><p>I doista nismo imali nikakvih problema. Do posljednje, revijalne utakmice, Hrvatska je već osigurala nastup na Europskom prvenstvu. Izabranici Mirka Novosela pobijedili su ranije <strong>Rumunjsku</strong> (119-86), <strong>Estoniju</strong> (94-86), <strong>Makedoniju</strong> (128-72), <strong>Latviju</strong> (113-79), <strong>Bjelorusiju</strong> (112-72) i <strong>Ukrajinu</strong> (107-78) uz svega jedan slobodan dan.</p><p>Dražen je na tim utakmicama zabijao redom 34, 48, 18, 17 i 21 poen. Protiv Makedonije nije ulazio u igru jer nije bilo potrebe, a 48 poena Estoncima bili su mu <strong>rekord</strong> u hrvatskom dresu.</p><p>Rasterećena Hrvatska izgubila je od Slovenije, a Dražen je u posljednjoj minuti zabio prvo pa promašio drugo slobodno bacanje. Zaokružio je svoj učinak na 30 poena, Hrvatska je izgubila 94-90 i bio je to <strong>posljednji koš</strong> koji je zabio u briljantnoj karijeri.</p><p>Jutro poslije, nakon prospavane noći u Wroclawu, naši su reprezentativci otputovali za Frankfurt, gdje ih je čekao avion do Zagreba.</p><p>- Znam da sam ga ja faulirao za njegov posljednji koš. To se ne zaboravlja. Zajedno smo putovali kući iz Poljske i u zračnoj luci smo Dražen, Alibegović, naš fizioterapeut <strong>Tone Šercer</strong> zvani Daso i ja sjedili za stolom i razgovarali čekajući let - ispričao je prije nekoliko godina za <a href="https://www.vecernji.hr/sport/ja-sam-faulirao-drazena-bio-mu-je-to-posljednji-kos-566631" target="_blank"><strong>Večernji</strong></a> tadašnji slovenski reprezentativac <strong>Roman Horvat</strong> i dodao:</p><p>- Ćakulali smo, ispitivali ga kako je tako ojačao... Pozdravili smo se, krenuli u Ljubljanu i, kad sam sletio, ženina me sestra dočekala i pitala: "Jesi li čuo da je Dražen poginuo?" Govorio sam joj: "Ti si luda, nije istina, pa sad sam sjedio s njim!".</p><p>Dražen je odabrao vratiti se u Hrvatsku automobilom s djevojkom <strong>Klarom Stalantzy</strong>. Nije se vratio. Preminuo je u ponedjeljak, 7. lipnja 1993. oko 17:20, kad se njegov crveni Golf zabio u kamion-cisternu na autocesti kraj Denkendorfa u Njemačkoj. I otišao u legendu...</p><h2>HRVATSKA - SLOVENIJA 90-94 (58-61)</h2><p>Wroclaw, 6. lipnja 1993.<br/> Dvorana Ludowa, gledatelja: 700<br/> <u>suci</u>: Costas Koromilas (Grčka), Maris Bernats (Latvija)</p><p><strong>HRVATSKA</strong>: Petrović 30, Perasović 4, Gregov (nije ulazio u igru), Žurić (nije ulazio u igru), Alanović 8, Arapović (nije ulazio u igru), Tabak 8, Vranković 13, Cvjetićanin 13, Mršić 2, Rađa 12, Kovačić 0<br/> petorka: Alanović, Petrović, Perasović, Rađa, Vranković<br/> <u>izbornik</u>: Mirko Novosel</p><p><strong>SLOVENIJA</strong>: Horvat 14, Tušek, Daneu 2, Mirt 14, Bačar, Zdovc (nije ulazio u igru), Leban, Alibegović 20, Gorenc 12, Kraljević, Kotnik 28, Đurišić 4<br/> petorka: Mirt, Horvat, Gorenc, Alibegović, Kotnik<br/> <u>izbornik</u>: Janez Drvarič</p>