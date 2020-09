Poznata i splitska strana: Tražili od Marka smanjenje ugovora...

Split je doveo Arapovića na probne treninge i liječničke preglede, kad su utvrdili da neće biti spreman za početak sezone, ponudili su mu manji ugovor, na što on nije pristao...

<p>Jedna malo ishitrena, ali u dobroj vjeri složena medijska objava, prouzročila je neopravdano nezadovoljstvo i optužbe Marka Arapovića, koje bacaju ružnu sliku na Košarkaški klub Split, koji po svemu nije ništa loše napravio. Štoviše, trudio se šutnjom zaštiti igrača koji nije zadovoljio na probi, kako mu ne bi zatvorio vrata nekog drugog kluba...</p><p>A što se u stvari dogodilo na Gripama? Iz KK Splita su 11. rujna objavili kako je Marko Arapović pojačanje Splita za predstojeću sezonu, štoviše, zaželjeli su mu dobrodošlicu na Gripe te su medijima odaslali igračevu izjavu:</p><p>- Sretan sam što stižem u Split, imao sam dosta ponuda iz inozemstva, ali dopala mi se Splitova filozofija, sviđa mi se kako je momčad lani igrala. Tražio sam sredinu u kojoj mogu pokazati sve što znam, to sam sa Splitom i dobio, siguran sam da imamo momčad za velike stvari.</p><p>Arapović je zadužio opremu s brojem 0, a na koncu je od dobre ideje ostala tek jedna velika nula. Naime, Arapović je doista dogovorio sve detalje ugovora koji je i potpisan, no u ugovoru je postojala i stavka prema kojoj je klub mogao odustati od ugovora ako ne bude zadovoljan rezultatima detaljnih liječničkih pregleda i probnih treninga, koje je bivši hrvatski reprezentativac trebao odraditi s prvom momčadi. A sve kako bi se i sami uvjeriti u Markovo zdravstveno i tjelesno stanju nakon duge pauze prouzročene ozljedom koljena. Marko jest stigao u Split kao potencijalno pojačanje, kao bivši reprezentativac i velika perspektiva hrvatske košarke, ali naravno, uz uvjet da je zdrav i prođe liječničke preglede, kao i probne treninge koje mu je organizirao klub...</p><p>Na treninzima i pregledima utvrđeno je da je Arapović zdrav, no jednako tako i da će mu trebati još neko vrijeme da dosegne potrebnu formu da bi igrački doprinosio na parketu. I tu je nastao spor. Split je, sukladno novim saznanjima i činjenici da Arapović neće moći doprinositi momčadi odmah i u punoj snazi, zatražio od njega smanjenje ugovora u određenom postotku, no Marko nije pristao, a nakon toga im se više nije javljao na telefonske pozive. Kad se bližio rok do kojeg je klub imao pravo odustati od ugovora, a igrač nije odgovarao na pozive, nisu imali drugu opciju osim staviti ugovor van snage, o čemu su obavijestili igračevog managera i medije 20. rujna.</p><p>Arapović je dan kasnije izašao u javnost sa svojom stranom priče, optužio je klub za neprofesionalni odnos, a klub se nije oglašavao, uz usmeno objašnjenje medijima kako bi iznošenje detalja o tjelesnom i zdravstvenom stanju igraču nanijelo štetu, jer nije i neće biti spreman za ozbiljnu košarku u narednih nekoliko mjeseci. No ponukani novim Arapovićevim optužbama, ipak su se oglasili priopćenjem:</p><p>- Još jednom naglašavamo da je uprava kluba dužna štiti interese kluba te smo i u ovom slučaju tako i reagirali, ugovor je stavljen van snage temeljem isteka ugovorenog probnog roka. Odmah je ponuđena mogućnost sklapanja aneksa ugovora, što igrač nije prihvatio. Žao nam je što Marko nije prihvatio pruženu priliku. Odgovorno i na jednak način, štiteći interese kluba, nastavljamo i dalje s kompletiranjem prve momčadi - poručili su s Gripa.</p><p>Umjesto Marka Arapovića na Gripe će stići jedna drugi Marko, 207 cm visoki Marko Luković, nekadašnji igrač Primorske iz Kopra.</p>