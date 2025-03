Poznati američki košarkaš: Zvao sam Zupca i rekao mu da sam Hrvat. Htio sam igrati...

Patrick Beverley (36) proveo je 11 godina u NBA ligi, gdje je godinama bio jedan od najboljih obrambenih igrača među bekovima. Ipak, najbolji su igrački dani iza njega i u ljeto 2024. je otišao u izraleski Hapoel Tel Aviv. Amerikanac ima i vlastiti podcast, a u nedavnoj je epizodi otkrio kako je Ivicu Zupca pitao o šansama da zaigra za reprezentaciju Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

SAD ima ogroman bazen košarkaša i Beverley nikad nije bio pozvan u seniorsku reprezentaciju. Zato je razmišljao o drugim opcijama, čak i Rusiji koja ga je odbila jer je igrao za SAD, a razmišljao je i o Hrvatskoj.

- Igrao sam za američku U19 reprezentaciju. Ja, Mike Beasley, DeAndre Jordan, Jonny Flynn, Steph Curry, David Lighty. Pobijedili smo Francusku. Za njih su igrali Nicolas Batum, Alex Ajinca, igrači koji su kasnije igrali u NBA-u. Izgubili smo od Srbije, bili smo srebrni - započeo je Beverley.

Poziv u A reprezentaciju nije dočekao...

- Čekao sam godinama da me pozovu barem u kamp reprezentacije u Vegasu. Bio sam među najboljim strijelcima, drugi po poenima, drugi u skokovima, prvi po asistencijama, prvi u ukradenim loptama, drugi u blokadama... Znao sam da će me pozvati ponovno kad se vratim u NBA. Nisu me zvali.

Beverley i Zubac su od 2018. do 2021. bili suigrači u LA Clippersima.

- Nazvao sam Ivicu Zupca, rekao sam mu: "Treba mi putovnica, ja sam Hrvat, mislim da imam nešto hrvatskog u sebi. Mislim da mi je tata Hrvat. Tako to ide. Želim je***o igrati" - rekao je Amerikanac.