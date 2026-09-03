Gudelj je cijelu profesionalnu karijeru proveo u Hajduku, za koji je odigrao 362 utakmice i zabio 93 gola. Preminuo je u srijedu u zagrebačkoj bolnici nakon komplikacija koje su uslijedile poslije teške operacije karcinoma
Poznati detalji posljednjeg ispraćaja Ivana Gudelja, Hajduk se od ikone oprašta na Poljudu
Hrvatski nogomet u srijedu je potresla vijest o smrti Ivana Gudelja, legende Hajduka i jednog od najboljih hrvatskih nogometaša svoje generacije. Gudelj je preminuo u 67. godini života nakon teške bolesti.
Obitelj, prijatelji i brojni štovatelji posljednji će put ispratiti Gudelja u subotu, 5. rujna, u 16.30 sati na mjesnom groblju Svih Svetih u Zmijavcima. Hajduk će dan ranije, u petak u 11 sati, na Poljudu održati komemoraciju u čast svoje legende.
Gudelj je cijelu profesionalnu karijeru proveo u Hajduku, za koji je odigrao 362 utakmice i zabio 93 gola. Bio je jedan od nositelja velike generacije splitskog kluba početkom osamdesetih, a karijeru je zbog hepatitisa B morao prekinuti sa samo 26 godina. Nakon igračke karijere nastavio je raditi u nogometu, ponajviše s mladim igračima.
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