Poznati digitalni skaut: Soldo je super zamjena i moćni veznjak

Marko Soldo (22) privukao je pažnju Jaceka Kuliga, poznatog lovca na mlade talente. Kuliga na društvenim mrežama prati čak 310 tisuća pratitelja i poznat je kao digitalni skaut. Pažnju na Soldu skrenuo je nakon utakmice koju je odigrao protiv Gorice kada je ušao s klupe i zabio u pobjedi 4-2.

Soldo je inače rođen u Ljubuškom, a u zagrebačku momčad došao je ljetu prošle godine. Ugovor u Dinamu vrijedi mu do ljeta 2029, a prema podacima Transfermarkta iz prosinca vrijednost mu se procjenjuje na 1.3 milijuna eura. Do sada je u ovoj sezoni upisao 19 nastupa, zabio tri gola i ostvario jednu asistenciju.

U početku karijere prošao je Dinamovu školu, a onda se nastavio razvijati na posudbama u Šibeniku i Gorici. U ljeto 2024. godine prodali su ga u Osijek za 400 tisuća eura, a on je u 43 utakmice zabio osam golova i asistirao za četiri. Deset puta je nastupio za U-21 hrvatsku reprezentaciju.