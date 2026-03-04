Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAHVALIO DINAMOVCA

Poznati digitalni skaut: Soldo je super zamjena i moćni veznjak

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Poznati digitalni skaut: Soldo je super zamjena i moćni veznjak
5
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ugovor u Dinamu vrijedi mu do ljeta 2029, a prema podacima Transfermarkta iz prosinca vrijednost mu se procjenjuje na 1.3 milijuna eura

Admiral

Marko Soldo (22) privukao je pažnju Jaceka Kuliga, poznatog lovca na mlade talente. Kuliga na društvenim mrežama prati čak 310 tisuća pratitelja i poznat je kao digitalni skaut. Pažnju na Soldu skrenuo je nakon utakmice koju je odigrao protiv Gorice kada je ušao s klupe i zabio u pobjedi 4-2.

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Soldo je inače rođen u Ljubuškom, a u zagrebačku momčad došao je ljetu prošle godine. Ugovor u Dinamu vrijedi mu do ljeta 2029, a prema podacima Transfermarkta iz prosinca vrijednost mu se procjenjuje na 1.3 milijuna eura. Do sada je u ovoj sezoni upisao 19 nastupa, zabio tri gola i ostvario jednu asistenciju.

U početku karijere prošao je Dinamovu školu, a onda se nastavio razvijati na posudbama u Šibeniku i Gorici. U ljeto 2024. godine prodali su ga u Osijek za 400 tisuća eura, a on je u 43 utakmice zabio osam golova i asistirao za četiri. Deset puta je nastupio za U-21 hrvatsku reprezentaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola
POLUFINALE KUPA KRALJA

Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola

BARCELONA - ATLETICO 3-0: Bernal (30', 73') je bio dvostruki strijelac, a zabio je i Raphinha (45'+5') s bijele točke. Ipak, Atletico je prošao u finale Kupa nakon visoke pobjede (4-0) u Madridu
FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke
PREKRASNA KEIRA

FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke

Keira de Villiers vjerna je navijačica nove riječke špice, Daniela Adu-Adjeija. Pratila ga je i u Engleskoj, a boravak u Rijeci joj se posebno dopada. Fotke s riječke obale sastavni su dio njenog Instagrama
Bivši hrvatski skijaš postao je MMA borac: Rekli su da nemam rezultate, Ivica je trošio resurse
MMA BORAC

Bivši hrvatski skijaš postao je MMA borac: Rekli su da nemam rezultate, Ivica je trošio resurse

Briznuo sam u plač i mislio da mi je kraj svijeta. Odjednom su mi se srušili snovi. Plakao sam iznad kade kod prijatelja, nisam htio da me itko vidi, osvrnuo se Luka Tiriel Abramović, borac s FNC rostera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026