Poznati finalisti Stanley Cupa. Vegas je pomeo Colorado 4-0

Hokejaši Vegas Golden Knightsa plasirali su se u finale ovogodišnjeg doigravanja američko-kanadske profesionalne NHL lige svladavši u finalu Zapadne konferencije Colorado Avalanche 4-0 u pobjedama, u četvrtoj utakmici igranoj u Las Vegasu bili su uspješniji sa 2-1. Za Golden Knightse ovo je već treći plasman u finale u tek devetogodišnjoj klupskoj povijesti, već u svojoj prvoj godini postojanja 2018. su prvi put stigli do završnice da bi 2023. osvojili i naslov prvaka.

Kapetan Mark Stone (4:42) je u ranoj fazi utakmice doveo domaće u prednost kada je iz protnapada uspio svladati Mackenziea Blackwooda i tako dao sigurnost čitavoj momčadi. Iako je najbolja momčad ligaškog dijela sezone Colorado bila suočena s ispadanjem, nije mogla izvršiti veći pritisak na vrata Vegasa o čemu svjedoči i ukupni omjer udaraca od 26-21 u korist domaćih, a odnos snaga koji je favorizirao domaće potvrđen je i golom Colea Smitha (54:15) za 2-0 nešto više od pet minuta prije kraja dvoboja.

Gosti su vratili neizvjesnost u završnicu kada je njihov kapetan Gabriel Landeskog (57:57) skrenuo udarac Martina Nečasa iza leđa Cartera Harta, ali u preostalom vremenu nisu uspjeli još jednom poentirati i izboriti barem produžetak. Golden Knightsi će u finalu igrati protiv prvaka Istoka, a u finalu te konferencije Carolina Hurricanesi trenutačno vode protiv Montreal Canadiensa sa 2-1 u pobjedama.

Doigravanje NHL-a, finale Zapada:

Las Vegas - Colorado 2-1 (Las Vegas je pobijedio sa 4-0)