Poznati su parovi polufinala hrvatskog prvenstva u odbojci

U polufinalu prvenstva Hrvatske za odbojkaše igrat će zagrebačka Mladost i Centrometal te Mursa i Ribola Kaštela, dok su polufinalni parovi prvenstva Hrvatske za odbojkašice Mladost i Dinamo te Nebo i Ribola Kaštela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji | Video: 24sata/reuters

Prva dva sastava u obje konkurencije nastup u polufinalu su izborila odmah po završetku ligaškog dijela natjecanja, dok su ekipe od trećeg do šestog mjesta razigravale za prolazak.

Kod odbojkaša je Centrometal, koji je bio peti u ligaškom dijelu, u obje utakmice nadigrao Dinamo, u prvoj utakmici kao domaćin sa 3-0, a u drugoj u subotu kao gost sa 3-1, pa je s ukupnih 6-1 izborio dvoboje protiv Mladosti, dok je Ribola Kaštela potvrdila svoje treće mjesto iz ligaškog dijela s dvije pobjede protiv šeste Marsonije, nakon 3-2 u Slavonskom Brodu, Kaštelima je bilo 3-1 pa je Ribola prošla s ukupnih 6-3 te će se suprotstaviti Mursi.

Foto: Sasa Miljevic

Kod odbojkašica su braniteljice naslova, igračice Dinama nakon petog mjesta u ligaškom dijelu u razigravanju dva puta bile bolje od Marine Kaštela, prvo kao domaćin sa 3-0, a onda istim rezultatom i kao gost, pa će se u polufinalu suprotstaviti prvoplasiranoj Mladosti.

I Ribola Kaštela je u razigravanju bila uvjerljiva protiv splitskih Brda, slavila je dva puta sa po 3-0 pa će u polufinalu igrati protiv Neba iz Zaprešića. Polufinalne serije počinju sljedećeg tjedna, a plasman u finale izborit će sastavi koji prvi ostvare po dvije pobjede.