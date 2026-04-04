Obavijesti

Sport

Komentari 2
FINIŠ SEZONE

Poznati su parovi polufinala hrvatskog prvenstva u odbojci

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poznati su parovi polufinala hrvatskog prvenstva u odbojci
Foto: Sasa Miljevic

Mladost i Centrometal te Mursa i Ribola Kaštela kod muškaraca, a Mladost i Dinamo te Nebo i Ribola Kaštela kod žena bore se za finale u prvenstvu Hrvatske

Admiral

U polufinalu prvenstva Hrvatske za odbojkaše igrat će zagrebačka Mladost i Centrometal te Mursa i Ribola Kaštela, dok su polufinalni parovi prvenstva Hrvatske za odbojkašice Mladost i Dinamo te Nebo i Ribola Kaštela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji 02:32
Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji | Video: 24sata/reuters

Prva dva sastava u obje konkurencije nastup u polufinalu su izborila odmah po završetku ligaškog dijela natjecanja, dok su ekipe od trećeg do šestog mjesta razigravale za prolazak. 

Kod odbojkaša je Centrometal, koji je bio peti u ligaškom dijelu, u obje utakmice nadigrao Dinamo, u prvoj utakmici kao domaćin sa 3-0, a u drugoj u subotu kao gost sa 3-1, pa je s ukupnih 6-1 izborio dvoboje protiv Mladosti, dok je Ribola Kaštela potvrdila svoje treće mjesto iz ligaškog dijela s dvije pobjede protiv šeste Marsonije, nakon 3-2 u Slavonskom Brodu, Kaštelima je bilo 3-1 pa je Ribola prošla s ukupnih 6-3 te će se suprotstaviti Mursi.

Pula: Finale Kupa Hrvatske, HAOK Mladost - MOK Mursa
Foto: Sasa Miljevic

Kod odbojkašica su braniteljice naslova, igračice Dinama nakon petog mjesta u ligaškom dijelu u razigravanju dva puta bile bolje od Marine Kaštela, prvo kao domaćin sa 3-0, a onda istim rezultatom i kao gost, pa će se u polufinalu suprotstaviti prvoplasiranoj Mladosti.

I Ribola Kaštela je u razigravanju bila uvjerljiva protiv splitskih Brda, slavila je dva puta sa po 3-0 pa će u polufinalu igrati protiv Neba iz Zaprešića. Polufinalne serije počinju sljedećeg tjedna, a plasman u finale izborit će sastavi koji prvi ostvare po dvije pobjede.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026