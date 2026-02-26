Poznati su svi klubovi osmine finala Lige prvaka! Evo tko bi mogao na koga i kad je ždrijeb

Nakon što su odigrane i posljednje uzvratne utakmice doigravanja, poznato je svih šesnaest klubova koji nastavljaju svoju europsku avanturu u Ligi prvaka. Osam momčadi koje su dominirale u ligaškoj fazi natjecanja izravno su se plasirale kao nositelji, dok se preostalih osam moralo izboriti za svoje mjesto kroz često dramatične dvoboje doigravanja. Sada je sve spremno za ždrijeb u petak, koji će odrediti parove osmine finala i zacrtati cijeli put do velikog finala koje će se 30. svibnja održati na Puskás Aréni u Budimpešti.

Foto: Violeta Santos Moura

Engleska dominacija i jedno čudo sa sjevera

Među šesnaest najboljih momčadi Europe ove sezone posebno se ističe dominacija engleskih klubova. Čak šest predstavnika Premier lige izborilo je nokaut fazu, od čega je pet klubova - Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City i Chelsea - osiguralo status nositelja završivši među prvih osam u ligaškoj fazi. Arsenal je pritom ispisao povijest kao prva momčad koja je ligašku fazu prošla s maksimalnim učinkom od osam pobjeda u osam utakmica. Uz njih, kao nositelji su se izravno plasirali i njemački div Bayern München, španjolski velikan Barcelona te portugalski Sporting.

Put kroz doigravanje bio je znatno teži, a donio je i nekoliko velikih priča. Najveće iznenađenje priredio je norveški Bodø/Glimt, koji je na senzacionalan način izbacio prošlogodišnje finaliste, milanski Inter, s ukupnih 5-2. Njihov uspjeh predstavlja povijesni trenutak za norveški nogomet. Ništa manje dramatično nije bilo ni u Bergamu, gdje je Atalanta nadoknadila zaostatak od dva gola iz prve utakmice i preokretom eliminirala Borussiju Dortmund. Svoje mjesto među nenositeljima osigurali su i velikani poput Real Madrida, branitelj naslova PSG, zatim Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, koji je u drami izbacio Juventus te Newcastle United, koji je s ukupnih 9-3 deklasirao azerbajdžanski Qarabağ.

Kako funkcionira ždrijeb i tko s kime može igrati?

Ždrijeb osmine finala održat će se u sjedištu Uefe u Nyonu u petak, 27. veljače, s početkom u 12 sati. Međutim, za razliku od prijašnjih godina, ovo neće biti potpuno otvoreni ždrijeb. Prema novom formatu natjecanja, kostur nokaut faze djelomično je unaprijed određen na temelju plasmana u ligaškoj fazi. Osam nositelja podijeljeno je u četiri jakosne skupine, a ždrijebom će se odrediti na koju stranu kostura ide pojedini klub, čime se osigurava da se, primjerice, dvije najbolje momčadi iz ligaške faze ne mogu susresti prije finala. Svaki klub već sada zna svoja dva potencijalna protivnika, što jamči nekoliko mogućih spektakularnih dvoboja već u osmini finala. Mogući su susreti klubova iz istih zemalja.

Potencijalni parovi izgledaju ovako:

Barcelona i Chelsea za protivnike mogu dobiti PSG ili Newcastle.

Liverpool i Tottenham igrat će protiv Atletico Madrida ili Galatasaraya.

Sporting i Manchester City bit će izvučeni protiv Bodø/Glimta ili Real Madrida.

Arsenal i Bayern München borit će se s Atalantom ili Bayer Leverkusenom.

Put do Budimpešte je definiran

Ždrijeb u petak bit će ujedno i posljednji ove sezone Lige prvaka. Nakon što se odrede parovi osmine finala, bit će poznat kompletan put svih momčadi do samog kraja natjecanja. Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 10. i 11. ožujka, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije, 17. i 18. ožujka. Nositelji će imati prednost domaćeg terena u uzvratnoj utakmici. Nakon toga slijede četvrtfinala početkom travnja te polufinalni dvoboji krajem travnja i početkom svibnja. Vrhunac sezone dogodit će se 30. svibnja 2026. godine, kada će Puskás Aréna u Budimpešti ugostiti finale i okruniti novog prvaka Europe.