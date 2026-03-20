Poznati suci 27. kola HNL-a. Bel sudi Hajduku, Erceg Dinamu...

Poznati suci 27. kola HNL-a. Bel sudi Hajduku, Erceg Dinamu...
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dario Bel sudi dvoboj Vukovara i Hajduka u Osijeku, dok Mateo Erceg dijeli pravdu na zagrebačkom derbiju između Lokomotive i Dinama na Maksimiru

Određeni su suci za 27. kolo Hrvatske nogometne lige. U petak se sastaju Istra i Varaždin u Puli, s početkom u 18 sati. Dvoboj će suditi Ante Čulina kao glavni sudac, Anto Marić i Vinko Podrug bit će pomoćni suci, a u VAR sobi će sve nadgledati Ivan Bebek

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Subota počinje u Osijeku, ali na stadionu Gradski vrt. Tamo će Vukovar dočekati Hajduk u 15 sati. Pravdu dijeli Dario Bel, koji će tako biti na domaćem terenu, a pomoćnici su mu također Osječani Dino Knez i Marko Reljan. U VAR sobi sjedi Mario Zebec. Program se nastavlja u 17.15 kada je na rasporedu zagrebački derbi, Lokomotiva dočekuje Dinamo na Maksimiru. Glavni sudac je Mateo Erceg, uz liniju mu pomažu Dario Kolarević i Marko Maloča, a VAR-om upravlja Tihomir Pejin.

Nedjeljni program otvorit će Slaven Belupo i Osijek u Koprivnici (15 sati). Igor Pajač ima glavnu riječ, a pomoćnici su mu Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Četvrti sudac je Filip Dragašević, a za VAR snimke pobrinut će se Fran Jović. Kolo zatvaraju Gorica i Rijeka u Turopolju od 17.45. Tamo je glavni sudac Duje Strukan, pomoćnici su Alen Jakšić i Vice Vidović, a u VAR-u je Ivan Vučković.

Komentari 0
