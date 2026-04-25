Poznati svi detalji o smrti Dioga Jote. Sud u Španjolskoj presudio

Španjolski sud i službeno je zaključio istragu o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj su 3. srpnja 2025. godine živote izgubili Diogo Jota i njegov brat Andre Silva. Presudom je utvrđeno da nema osnove za pokretanje kaznenog postupka, čime je stavljena točka na pravni epilog događaja koji je potresao nogometni svijet.

Pokretanje videa... 01:04 Shrvani suigrači i obitelj se posljednji put oprostili od poginulih Dioga Jote i Andrea | Video: 24sata Video

Puknuće gume pri velikoj brzini kao uzrok tragedije

Istraga je, nakon detaljnog pregleda dokaza i vještačenja stručnjaka Civilne garde, zaključila kako je do nesreće došlo uslijed nesretnog spleta okolnosti. Lamborghini, kojim je upravljao 28-godišnji Jota, doživio je puknuće gume pri velikoj brzini dok je na autocesti A-52 u provinciji Zamora pretjecao drugo vozilo. Automobil je potom nekontrolirano sletio s ceste, udario u središnju zaštitnu ogradu i zapalio se. Braći, nažalost, nije bilo spasa.

Viši sud regije potvrdio je kako se neće pokretati kazneni postupak, no ostavio je otvorena vrata za građansku parnicu.

"Prvostupanjski sud u Puebli de Sanabriji odbacio je slučaj još u studenom nakon procjene dokumentarnih dokaza i, posebice, vještačkih izvješća prometne jedinice Civilne garde", prenosi The Athletic izvore bliske sudu. "Odbacivanje kaznenog postupka ne isključuje mogućnost da oštećene strane pokrenu građansku parnicu kako bi zatražile ono što smatraju prikladnim."

Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS

Kobno putovanje nakon sezone iz snova

Tragedija se dogodila dok se Jota vraćao u Englesku na početak predsezonskih priprema s Liverpoolom. Putovao je automobilom jer su mu liječnici savjetovali da izbjegava letenje zbog nedavne lakše operacije pluća i zabrinutosti oko tlaka u kabini. Sudbina je htjela da se nesreća dogodi samo nekoliko dana nakon što se oženio svojom dugogodišnjom ljubavi Rute Cardoso, s kojom ima troje djece.

Jota je iza sebe imao sezonu karijere u kojoj je s Liverpoolom osvojio naslov prvaka Premier lige, a s reprezentacijom Portugala Ligu nacija. Njegov mlađi brat, 25-godišnji Andre Silva, također je bio profesionalni nogometaš i igrao je za portugalskog drugoligaša Penafiel. Vijest o njihovoj smrti izazvala je izljev tuge u cijelom sportskom svijetu, a na sprovodu u rodnom Gondomaru okupili su se brojni suigrači i treneri.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Anfield i dalje pjeva za svog heroja

Sjećanje na portugalskog napadača i dalje živi. Liverpool je umirovio njegov dres s brojem 20, a navijači na Anfieldu u 20. minuti svake utakmice pjevaju njegovu pjesmu. Klub je u teškim trenucima stao uz obitelj te su se vlasnici obvezali ispoštovati njegov ugovor do kraja i financijski zbrinuti suprugu Rute i njihovo troje djece. U dirljivoj gesti, Jotina dva sina bili su maskote na utakmici između Liverpoola i Wolvesa, dva kluba za koja je njihov otac igrao u Engleskoj.

Trener Arne Slot pohvalio je način na koji su se klub i navijači nosili s tragedijom.

​- Igrači, naši navijači i svi povezani s klubom... svi su se ponijeli tako dobro. Na svakoj utakmici u 20. minuti navijači pjevaju za njega. I od trenutka kada se to dogodilo do danas, mislim da sam ponosan na to kako su se svi nosili sa situacijom. Kao klub, kao igrači, kao navijači, po mom mišljenju, nismo mogli bolje od ovoga - rekao je Slot.

*uz korištenje AI-a