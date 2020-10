- Zapaio sam d\u017eoint, a nisam htio pasti na doping testu zbog trave. To je jedina istina.

<p>Trostruki UFC-ov prvak u poluteškoj kategoriji <strong>Jon Jones</strong> često je punio medijske stupce svojim ne sportskim ponašanjem što mu zamjera većina javnosti, a najnovija vijest dolazi nam iz njegovog prepucavanja preko Twittera s još jednim borcem, <strong>Israelom Adesanyom.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 sata intervju sa Stipom Miočićem</strong></p><p>Jones je na Twitteru potvrdio ono što zna i ptica na grani - da se sakrivao ispod kaveza u svojoj dvorani izbjegavajuću dopinšku kontrolu, no Jones nije priznao dio sa steroidima, nego svoje postupke opravdao kako nije htio zbog zapaljenog jointa past na testu. </p><p>- Sakrivao sam se od Atletske komisije Države Nevade, a ne od USADA-e i to je bilo prije puno godina - napisao je Jones pa dodao:</p><p>- Zapaio sam džoint, a nisam htio pasti na doping testu zbog trave. To je jedina istina.</p><p>Bizarno prepucavanje samo je dio prljave igre između ova dva borca. Iako fanovi priželjkuju mega-borbu između ova dva vrlo slićna udarača do nje teško da će doć iz razloga što Jones namjerava karijeru nastaviti u teškoj kategoriji, a Adesanya je jako daleko od nje.</p>