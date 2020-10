Miočić više nije treći udarač, Srbinu Rakiću renking karijere

<p>Prošlog vikenda održan je UFC 253, a ta priredba donijela nam je dvije velike borbe za naslov prvaka, ali i neke promjene na UFC-ovom rankingu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: VAGANJE PRIJE ZADNJE BORBE U EPSKOJ TRILOGIJI</strong></p><p>Nekako nam je najzanimljivija promjena na UFC-ovoj 'pound-for-pound' ljestvici. Naime, <strong>Israel Adesanya</strong> je nokautom Paula Coste došao do treće pozicije što bi značilo da je s te pozicije maknuo Amerikanca hrvatskih korijena, sada četvrtorangiranog, <strong>Stipu Miočića</strong>. Prvi na ovom popisu i dalje je Jon Jones, dok drugo mjesto zauzima Khabib Nurmagomedov.</p><p>Spomenimo i da je zabavljač <strong>Conor McGregor </strong>ispao iz Top 10, a njegovo mjesto preuzeo je aktualni prvak u bantam kategoriji Petr Yan.</p><p>Preostale najbitnije promjene tiču se poluteške kategorije. Osim što je <strong>Jan Blachowicz </strong>postao prvak, borac kojeg je pobijedio na putu do titule, Dominick Reyes, pao je na drugo mjesto, dok je Thiago Santos skočio na poziciju rezerviranu za prvog izazivača što znači da Reyes ipak neće imati tri prilike zaredom za napad na prvaka. Silnim promjenama u poluteškoj kategoriji profitirao je i Aleksandar Rakić koji je sada četvrti borac na ljestvici izazivača u poluteškoj, a to je njegov najbolji ranking karijere.</p><p>U teškoj kategoriji je Ciryl Gane napredovao s 14. na 13. mjesto, a hoće li ga borba protiv Delije unazaditi ili pojačati njegov status u teškoj diviziji preostaje nam čekati Fight Night u Abu Dhabiju 5. listopada.</p><p> </p>