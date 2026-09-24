Poznato je tko će suditi susret Češke i Hrvatske u Ligi nacija

Talijanski sudac Simone Sozza sudit će utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Češkem koja se igra u subotu na stadionu Fortuna Arena u Pragu, objavila je u četvrtak UEFA. Pomoćni suci bit će također Talijani Daniele Bindoni i Davide Imperiale, kao i četvrti sudac Giuseppe Collu te suci u VAR sobi Valerio Marini i Aleandro Di Paolo.

Sozza je počeo suditi utakmice talijanskog prvenstva 2020. godine nakon čega su uslijedile i utakmice Europa lige, Lige prvaka i Konferencijske lige. Ove je sezone sudio ogled Borussije Dortmund i Villarreala u Ligi prvaka.

Sozza je već sudio jednoj hrvatskoj reprezentaciji i to 2024. godine u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Europsko U-21 prvenstvo između Hrvatske i Gruzije. Hrvatska reprezentacija natjecat će se u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija zajedno sa Španjolskom, Engleskom i Češkom. Nakon gostovanja kod Češke, Vatrene čeka ogled sa svjetskim prvacima Španjolskom u Sevilli, a onda u Rijeci 3. listopada dočekuje Englesku 6. listopada u Splitu Španjolsku.