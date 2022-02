Iza nas je 22. kolo Prve HNL, a i dalje je velika gužva na vrhu. Pokazatelj da nas čeka jedna od najneizvjesnijih završnica sezone u povijesti HNL-a. Niti jedan kandidat za naslov nije posustao. Dinamo, Rijeka, Osijek i Hajduk osvojili su nova tri boda, a prvi je rukavicu konkurenciji bacio Hajduk.

Gorica je bila crna mačka za Hajduk, ali otkako je na Poljud stigao Marko Livaja, to se promijenilo. Splićani su pokazali snagu i demolirali Goricu u Turopolju s 4-0. Ipak, rezultat je previsok u odnosu na ono što smo vidjeli na terenu.

Gost u HRT-ovoj emisiji Stadion bio je bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš Bayerna Danijel Pranjić. Pohvalio je Hajduk i napomenuo kako ga vidi s Dinamom u borbi za naslov prvaka.

- Rezultat daje krivu sliku o onome što smo gledali. Gorica je imala svoje šanse. Hajduk je dobro otvorio utakmicu, 1-0 već u trećoj minuti i sve je išlo na njihov mlin. Ovaj Hajduk je moćan. Izgledaju dobro, istaknuli su kandidaturu za najveće domete. Napravili su strašan posao u prijelaznom roku. Birali su igrače koji im trebaju, popunili su se tako da imaju na svakoj poziciji dva dobra igrača. Vidim ih jako visoko, bit će prvi konkurent Dinamu za osvajanje naslova.

U prošlom izdanju emisije Stadion, stručni komentator Mario Carević je izjavio kako Hajduk previše ovisi o Marku Livaju i kako je veliko pitanje do kada će najbolji igrač splitske momčadi moći nositi taj teret na leđima. No, Pranjić se ne slaže. Bivši nogometaš Dinama, Osijeka, Panathinaikosa, Bayerna, Heerenveena... smatra kako Hajduk ima jako puno kvalitete na svim pozicijama, ali ipak, Livaja je glavni kotačić. Ove sezone zabio je 17 golova, razigrava momčad, asistira...

- Livaja je igrač koji zna sve o nogometu i vidi se to kod trećeg gola. Fantastična lopta za Mlakara i tu je bilo 3-0. Gotova priča. Svi su govorili da Hajduk previše ovisi o njemu. Ne bih se složio da su ovisni o Livaji, Hajduk je moćan na svim pozicijama. Livaja donosi prevagu, ali sve igrače koje su doveli, sada dolazi Kalinić, će im dati plus više. Vidim Hajduk do kraja u borbi s Dinamom za naslov.

Prokomentirao je i novu akviziciju Lukasa Grgića koji se predstavio u dobrom svjetlu u debiju protiv Gorice. Preorao je teren, nije dao disati veznom redu Gorice i pokazao da će biti pun pogodak za momčad Valdasa Dambrauskasa.

- Grgić je trebao Hajduku. On je taj vezni koji odrađuje prljavi posao. On vidi, traži dobra rješenja, Hajduk je pokrio dosta toga s njime.

U nedjelju navečer Hajduk je objavio bombu. Nikola Kalinić raskinuo je ugovor s Veronom i vratio se na Poljud nakon 13 godina.

- Nema smisla pričati o njemu i njegovim kvalitetama, prošao je sve u nogometu. Donijet će kvalitetu više. Bit će zanimljivo to gledati do kraja. Vidi se na što Hajduk puca. Otvorili su svoje karte, žele dvostruku krunu, neće im biti lako. Dinamo je i dalje najkvalitetniji, ali bit će ovo najzanimljivije prvenstvo u posljednjih 10 godina - rekao je Pranjić.

Dinamo je slavio protiv Istre (2-1). Bilo je tu jako puno mučenja, već tradicionalnog u Puli, no 'modri' izgledaju sve bolje, a za to je najzaslužniji Željko Kopić. Konsolidirao je momčad nakon kaotičnog prosinca u kojem su gubili od Rijeke i Hajduka, uveo svoj sustav, novitete. Najbolje ogledalo je rezultat.

- Kopić je promijenio sustav igre. I to je Dinamova snaga. Igraju sada visoko s dva bočna igrača Bočkajem i Ristovskim, to će biti snaga Dinama ovu polusezonu. To još nije onako kako je trener Kopić zamislio, ali vidi se da se na tome radi i da će biti opasni po bokovima. Bočna pozicija je jedna od najzahtjevnijih. Uvijek si jedan na jedan ili dva na jedan. U napadu ste krilo, u obrani bočni. Treba biti jako motorično sposoban i divim se takvim igračima - rekao je Pranjić.

I Rijeka je zadržala korak za Dinamom. U zanimljivom susretu slavila je protiv Lokomotive (3-2), a prvo ime susreta bio je fenomenalni Robert Murić koji je zabio dva spektakularna gola.

- Rijeka igra jako dobar nogomet. Bit će zanimljivo to sve pratiti. Sami su vratili Lokomotivu u igru. Ali zasluženo su slavili. Murić je sjajan igrač. Ne smiju mu se dati puno prostora.

Osijek je prošle sezone bio jedina pratnja Dinamu do samog kraja, no 'modri' su preživjeli i obranili naslov prvaka. Momčad Nenada Bjelice i ove sezone igra dobro i pretendira kao jedan od kandidata za naslov, no protiv Hrvatskog dragovoljca nije bilo sve idealno. Slavili su 3-1, ali nakon preokreta i uz puno muke.

- Dragovoljac je dobro izgledao 30 minuta, vidi se rad trenera Tadića. Da je Dragovoljac dao gol za 2-0, bila bi druga priča. Osijek ima kvalitetu, prvi gol je bio sretan, ali sreću moraš provocirati. Može li Osijek do naslova? Neće im biti jednostavno. Osijek je dobio jednog Caktaša koji može riješiti utakmicu kao Livaja. Kada on dođe u pravu formu, Osijek će biti konkurentan do kraja - rekao je Pranjić o svojem bivšem klubu.