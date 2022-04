Pranjić: Izgleda da Dinamo voli uzimati Rijekine napadače, a Hajduk ima posljednju šansu

Bilo je dovoljno dobrih odluka da bismo mogli reći da je bilo zadovoljavajuće. Bilo je pogrešaka, no one nisu utjecale na rezultat, a to je najvažnije, rekao je Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion analizirajući 31. kolo HNL-a.

Situacija za kojima se vuku repovi ovaj puta nije bilo, tek nekoliko spornih situacija, ali, kako je i rekao Strahonja, koje nisu imale rezultatske posljedice.

U dvoboju Hajduka i Gorice (1-0) na Poljudu žuti je karton dobio Nikola Katić što ga je eliminiralo iz konkurencije za derbi protiv Dinama u srijedu.

- Definitivno je Katić napravio prekršaj za žuti karton jer je udario suparnika rukom u bradu. Ispala je nespretna reakcija glavnog suca, koji je pokazao prekršaj za Hajduk, a to je bio prekršaj za Goricu. Došlo je do zbunjujuće reakcije prema igračima. Uslijedila je nesportska reakcija Katića i on je morao dobiti žuti karton bilo za reakciju ili prekršaj - objasnio je Strahonja.

Derbi Hajduka i Dinama u srijedu će suditi Igor Pajač.

- U posljednje vrijeme dobro sudi i s pravom je dobio to povjerenje. Sudio je na Poljudu prije godinu dana, i to dobro, te mu je to dalo kredibilitet. Dobro kotira i na međunarodnoj listi, ispravna odluka je dati mu ovaj derbi.

Danijel Pranjić analizirao je nogometni aspekt, a dotaknuo se priče da Josip Drmić naljeto iz Rijeke seli u Dinamo.

- Josip je odličan igrač i sigurno da je na oku ne samo Dinamu nego i drugim klubovima. Dobitak za Dinamo, sigurno znaju zašto ga dovode, uvjeren sam da je to dobar potez za Dinamo. Izgleda da u Dinamu vole uzimati napadače Rijeke, svaka joj čast na dobrom radu - kazao je bivši "vatreni" i najavio derbi:

- Za Hajduk je to, hajmo to tako reći, zadnja prilika za priključak. U toj utakmici je sve, igra se na Poljudu, bit će pun stadion, Torcida će sigurno nositi igrače Hajduka, Igra im samo pobjeda i ja se nadam da ćemo vidjeti jednu kvalitetnu utakmicu s obje strane. Nadam se da će pobijediti nogomet i da kolega Strahonja neće imati nijednu situaciju za analizirati i da će više biti na nama.



