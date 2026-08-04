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Pratite prve reakcije nakon Dinamove 'petarde' Litavcima: 'Rekli smo da ne smijemo stati'

Piše 24sata,
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Pratite prve reakcije nakon Dinamove 'petarde' Litavcima: 'Rekli smo da ne smijemo stati'
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 "Modri" su odradili treću uzastopnu utakmicu na Maksimiru po vrlo vrućem vremenu u glavnom gradu i odigrali maestralno, s dva gola u prvom i tri u drugom poluvremenu

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Željko Sopić vratio se na Maksimir pet i pol mjeseci nakon što je tamo vodio Osijek u posljednjoj utakmici protiv Lokomotive, ovaj put kako bi izazvao Dinamo Marija Kovačevića u Ligi prvaka, ali njegova momčad nije se pokazala doraslim suparnikom u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, "modri" su slavili 5-0.

Stojković: Nema opuštanja, i tamo po pobjedu

- Jako smo sretni nakon ove utakmice, ozbiljno smo ušli, zabili dva gola, rekli da ne smijemo stati, da moramo dati sve od sebe i dati što više golova u drugom dijelu. I vrijeme je napravilo svoje, bilo je jako vruće, i njima i nama, naravno. Ali uspjeli smo to nadvladati i uvjerljivo pobijedili - rekao je Luka Stojković za MAXSport.

- Moj gol? Miške je nekako došao do lopte, tražio sam prvo Belju, ali sam raširio igrača i kroz noge sam mu puknuo u gol.

- Što znači odgođena utakmica protiv Rijeke? Puno nam znači ovaj odmor, bilo bi teže poslije derbija s Rijekom, ali nema opuštanja, idemo i tamo po pobjedu.

Sopić: Budimo realni, dobro smo i prošli

- Znate da sam navijač Dinama, nisam nimalo nervozan, svjestan sam i svoje momčadi i svega. Isto bi bilo da sam igrao protiv Lech Poznanja ili Crvene zvezde. To je drugi nivo, ljudi moji. Znam da ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi, tamo do rujna. Ne možemo dovoditi neke igrače - rekao je trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić.

- Bio sam igrač, neke mi stvari nisu jasne, ali kad igrate pred 10-12 tisuća navijača, u Litvi ih nema toliko, onda se događaju neke pogreške. Ali nemamo što pričati, oni su za Ligu prvaka, mi smo za Konferencijsku ligu, i tu nema ljutnje.

- I navijači su toga svjesni? Znamo da do 20. rujna imamo svaka tri dana utakmicu, treba u svemu tome biti pametan, neke igrače odmoriti, neke rotirati. Dinamo je slavio potpuno zasluženo i nema se što tu dodati.

- U kulturnom svijetu je to normalno. Litva je košarkaška zemlja i sve, ali klub se voli i kad gubi i kad dobiva. Danas je Dinamo bio bolji, stisnulo smo mu ruku, dobro smo realno i prošli. Dva-tri gola smo dobili... ovaj put neću komentirati na koji način. Napravili bi neki sugovornici taktički faul i zadržali vrijeme. Ali to je tako, znamo kakvu momčad imamo, nadam se da ćemo dovesti još jednog igrača.

- Dinamu želim puno sreće, sad bih ja trebao reći da ćemo mi nešto napraviti u uzvratu... Ali mi ćemo se koncentrirati na naše prvenstvo, predstoji nam bitka za prvo mjesto. A ako ćemo se boriti s klubovima kao Dinamo ili Bešiktaš, onda neće biti dobro.

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