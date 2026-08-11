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"MODRI" IDU DALJE

Mario Kovačević: Ni kod 7-0 ne može biti lagano. Kačavenda: Svi želimo igrati Ligu prvaka

Piše Issa Kralj,
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Mario Kovačević: Ni kod 7-0 ne može biti lagano. Kačavenda: Svi želimo igrati Ligu prvaka
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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KAUNO ŽALGIRIS - DINAMO 1-2 Nogometaši Dinama plasirali se u četvrto pretkolo Lige prvaka gdje ih čeka norveški prvak Viking FC

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Nogometaši Dinama bez prevelikih problema izbacili su Kauno Žalgiris (2-1) i plasirali se u četvrto pretkolo Lige prvaka. Tamo ih čeka norveški Viking. Što kaže trener Mario Kovačević?

Čestitke na pobjedi 2-1, vjerujem da niste očekivali ovakvu utakmicu, ali na kraju možete biti zadovoljni. 

- Možemo, ni kod 7-0 ne može biti lagano. Poveli smo, ali utakmicu smo mogli podijeliti na dva djela- do crvenog kartona i poslije. Zabili smo dva lijepa gola, do tog rezultata smo malo previše griješili. Previše smo toga dozvolili Kauno Žalgirisu, u nogometu se ne možete opustiti. Domaćini su dobili krila nakon kartona, primili smo i gol na kraju, ali idemo se pripremit na sljedeću utakmicu. 

Crveni karton je promijenio dosta toga, vjerojatno ste imali još prilika za rotirati. Koliko je to utjecalo na utakmicu.

- Rotirali smo na poluvremenu, možda bi neke druge mijenjao. Stojković je osjetio bol pa smo ga ostavili na klupi da spriječimo ozljedu. Fokus je na Rudešu i nadamo se da ćemo svi biti zadovoljni. 

- Živimo za ligu prvaka od prošle sezone kada smo osvojili prvenstvo. Dobili smo priliku i to je to, pripremit ćemo se za Viking, pratili smo ih. Vjerujem da ćemo prvu utakmicu doma odigrati dobro s naše strane i želimo ući u Ligu prvaka.

Prije toga vas čeka Rudeš u HNL-u, vjerujem da imate širinu za utakmicu.

- Imali smo širinu za susret protiv Slaven Belupa, imat ćemo i za Rudeš. Nama je želja, naravno, pobijediti tu utakmicu. 

Utakmicu je komentirao i Lukas Kačavenda, strijelac prvog gola u Kaunasu. 

- Ušli smo dobro i agresivno u utakmicu, ali malo nas je poremetio crveni karton Filipovića, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu. Uvijek je gušt igrati Europu, ne bih rekao da je teško mentalno. Nije nam bilo teško spremiti se za utakmicu. 

Ponovno si zabio, prvo pogodak u Zagrebu, a i Thunu.

- Mislim da mogu biti zadovoljan, osjećam se dobro. Mogu još puno bolje, ali sam zadovoljan i želim tako nastaviti. Jedan sam od rijetkih koji je igrao Ligu prvaka, ali dečki imaju veliku želju kao i cijeli stožer. 

- Čeka nas HNL od kojeg živimo, mi idemo tu utakmicu protiv Rudeša na pobjedu i dat ćemo svoj maksimum. 
 

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