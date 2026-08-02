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ŠTO KAŽU AKTERI?

Pratite prve reakcije nakon utakmice Rijeka - Rudeš (2-1)

Piše 24sata,
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Pratite prve reakcije nakon utakmice Rijeka - Rudeš (2-1)
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Bijeli su nakon dvostruke pobjede nad Derry Cityjem u Konferencijskoj ligi otvorili HNL protiv novog člana Lige 10. Evo što kažu treneri Matjaž Kek i Alen Peternac

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Između europskih uzbuđenja protiv sjevernoirskog Derry Cityja i finskog Ilvesa, Rijeka je na Rujevici dočekala novog prvoligaša Rudeš. Kakve su reakcije iz oba tabora, što kažu treneri Matjaž Kek i Alen Peternac?

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