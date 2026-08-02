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ŠTO KAŽU AKTERI?

Pratite prve reakcije nakon utakmice Varaždin - Hajduk

Piše 24sata,
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Pratite prve reakcije nakon utakmice Varaždin - Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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VARAŽDIN - HAJDUK 2-1 Splićani su otvorili prvenstvo kod sastava koji je netom ispao iz Europe. Što kažu treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia?

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Varaždin je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv Hajduka. Reakcije nakon utakmice otvaranja HNL-a između Varaždina i Hajduka pratite u ovom članku.

Prvi je pred kamere izašao trener Varaždina Nikola Šafarić

- Bilo je emotivno pražnjenje nakon poraza u Europi. Važno je da se dečki resetiraju nakon toga. Hajduk ima kvalitetu, odigrali su odlično. Htio bih čestitati rođendan Mamiću i našem predsjedniku. 

- U prvom poluvremenu nam je falio završni pas. Mislim da je kvaliteta iz prekida presudila kod Jabloneca, a danas sam dečke uspio uvjeriti da se to ne dogodi. Neka Mladenovski nastavi zabijati. 

- Danas smo vrlo dobro izgledali, vezni su dosta istrčali. Uspjeli smo posložiti glave i uzeti jako važna tri boda.  

Golman Varaždina Josip Silić također je komentirao ishod utakmice, a ona je bila posebna zbog brata koji brani za Hajduk. 

- Danas smo se dogovorili da odigramo jednu pravu mušku utakmicu. Limitirali smo Hajduk. Teško mi je pričati, brat mi je s druge strane, emotivno mi je.  Mislim da je normalno da brat i ja branimo boje svojeg kluba.

Na pitanje kako se osjeća nakon obranjenog penala Marku Livaji rekao je:

- Velika mi je čast da sam igračkoj legendi Hajduka i Splita obranio penal. Danas sam ja spasio, drugi put će biti drugi. 

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Komentari 19
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