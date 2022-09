Čilić se čudesno vratio i namučio Alcaraza, ali ipak ispao u drami!

Kada god dođe na US Open, Marin Čilić dobije posebno nadahnuće. Naviru uspomene iz one senzacionalne 2014. godine. Pretvori se u teniski stroj koji melje sve pred sobom. I ove godine bio je posebno inspiriran, došao je do osmine finala i odigrao meč za pamćenje, ali nažalost, s druge strane stajao je budući broj jedan. Mentalni stroj i kako mu tepaju, novi Rafael Nadal.

U drami od četiri sata Marin je ispao iz osmine finala US Opena od sjajnog Carlosa Alcaraza. Meč je završio u pola 3 ujutro u New Yorku, a Španjolac je slavio 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3.

U prvom setu Španjolac je slavio 6-3, a u nastavku je krenula Marinova rapsodija. Pogađao je winner za winnerom, sjajno vraćao reterne i u potpunosti zasluženo odveo set u svoju korist sa 6-3. U trećem setu kao da je kondicijski pao, a to je Alcaraz iskoristio, pojačao tempo, uslijedile su Marinove greške i Španjolac je dobio treći set sa 6-4.

I onda spektakularni četvrti set. Alcaraz je imao 4-3 i dvije break lopte, priliku servirati za meč i kraj teniske bitke na US Openu, no onda se upalio međugorski prkos i inat. I čudesna igra koja je podsjetila na US Open 2014. godine.

Marin je ispaljivao winnere, paralele, po crti, uz sam kut. Alcaraz je totalno potonuo i Marin je osvojio tri gema u nizu za 6-4 te odveo meč u peti set.

Ipak, mladost i njegova luda energija presudili su pobjednika. Letio je u posljednjem setu, pogađao baš sve, udarci su postali jači i čvršći. Novi mentalni i fizički stroj koji bi trebao dominirati tenisom nakon odlaska Rafe Nadala i Novaka Đokovića.

Čilić je pokušao, ali jednostavno snage više nije bilo. Morao je stisnuti ruku 19-godišnjem Španjolcu, ali bila je ovo još jedna Marinova partija za pamćenje. I zbog toga nas je sve učinio iznimno ponosnima. Pokazao je da se i s 33 godine može boriti s najboljma, a kako godine odmiču, sve je bolji i bolji. Nadamo se da će tako nastaviti do kraja godine pa onda na Australian Openu opet rušiti sve pred sobom.

Marin Čilić - Carlos Alcaraz (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 3-6)

Tijek meča pratite ovdje:

Peti set:

3-6 - Kraj nakon četiri sata velike bitke. Marin je odigrao maestralno, ali Carlos Alcaraz bio je bolji u petom setu i zasluženo slavio. No, kako je Čilić odigrao... Ovo je bio još jedan njegov meč za pamćenje, no nažalost priču završava u osmini finala. A sve je zamirisalo na 2014. godinu...

3-5 - Uvjerljiva Marinova predstava. Servis je bio sjajan, smanjio je na 5-3 i sada će pokušati opet preokrenuti Alcaraza koji servira za meč.

2-5 - Jako maloooo je falilo. Alcaraz je vodio 30-0, Marin je izjednačio, no Alcaraz kao da je dobio novu snagu u petom setu. Poletniji je i energičniji, udarci su mu jači i precizniji. Osvojio je dva poena zaredom i poveo 5-2. Marin servira za ostanak u meču.

2-4 - Nakon velike muke sa servisom, ovaj put je Čilić bio uvjerljiv i smanjio na 4-2. Ima li snage u njegovim udarcima za još jedan veliki preokret?

1-4 - Veliki problemi za našeg tenisača. Alcaraz je potvrdio break i vodi 4-1. Izgleda svježije od Marina u ovim trenucima, agresivniji je i konkretniji. Osvojio je četiri gema u nizu. Idemo, Marine, možeš ti to!

1-3 - Kakva šteta. Zakazao je Marinu servis u petom setu, Alcaraz ga je pročitao, bio je agresivan i s nulom napravio break za 3-1. Može li se Marin opet vratiti? Idemo, Čila!

1-2 - I jedan i drugi jedva stoje na nogama, ali ne odustaju. Borba za svaki poen, potrebno je izrovati teren kako bi se došlo do gema. Alcaraz je imao 40-0, no uporni Marin grize samo tako. Vratio se opet, zapaprio Španjolcu, ali nije uspio do break šanse. Alcaraz vodi 2-1, Marin sada servira.

1-1 - Kakva šteta. Sve ono što je ispromašivao Alcaraz u četvrtom setu, sada mu se vratilo i odmah je Marinu uzvratio breakom. Kakva drama, ovaj meč neće završiti do sutra.

1-0 - Kakav početak seta za Marina! Bio je agresivan na reternu, natjerao je Španjolca na pogreške i iskoristio odmah prvu break loptu za 1-0 u petom setu. Idemoooooooooooo!

