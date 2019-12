Hrgović: Prije dvije godine bio sam na ulici, a sad sam TOP10

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (27) obranio je internacionalni WBC pojas u teškoj kategoriji. U trećoj je rundi pao Eric Molina (37), a ovom pobjedom vjerojatno si je otvorio vrata prema borbi s nekim iz vrha teške kategorije. Hrga je u Zagreb sletio oko 11 sati i 30 minuta.

VIDEO IZ ZRAČNE LUKE

„Spreman sam za titulu svjetskog prvaka“ Filip Hrgović vratio se u Zagreb nakon obrane internacionalnog WBC pojasa. Reporterka: Eva Grgic Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

- Volio bih se boriti protiv Dereka Chisore. Volio bih se boriti protiv svih velikih imena, boraca poput Povjetkina. Mislim da bi mi Chisora bio jako dobar test da se vidi od 'kakvog sam materijala napravljen'. Ne možeš biti šampion ako ne pobijediš Chisoru, pa njega su pobijedili svi šampioni. Ja bih to odmah potpisao, ali to on neće prihvatiti jer zna da će izgubiti i ne može zaraditi toliko velike novce sa mnom. Možemo se nadati da je sve prokockao ili zapio pa da prihvati borbu - rekao je Hrgović o svom mogućem novom protivniku i odmah najavio pohod na vrh.

Nije poznato gdje, kada i protiv koga će Filip sljedeći put ući u ring, ali postoje nagađanja.

- Bilo je priča kad sam bio u kampu da je sljedeći meč krajem veljače u Londonu, ali nije ništa potvrđeno. Trebam sjesti sa menadžerom i promotorom da vidim detaljno kakvi su planovi. Zasad još ništa konkretno - objasnio je Hrga.

Sljedeći meč možda već u veljači

Ako bi ušao u ring u veljači, previše vremena za odmor i nema. Odmorit će jedan dan, a odmah kreće s treninzima za nove izazove.

- Neću uopće odmarati, krećem s treningom od sutra. Radit ću bazu s Igorom Čordašem, borim se krajem veljače i imat ću 7-8 tjedana priprema tako da sad moramo odraditi dio s utezima i snagu da budem spreman za kamp, ali to mi dođe kao odmor. Planiramo dovesti Pedra tu i odraditi kamp u Zagrebu jer mi je malo teško biti tamo dva mjeseca.

Nokaut protiv Moline bila je deseta profesionalna borba u Hrginoj karijeri te ujedno i deseta pobjeda (10-0). Ušao je među najboljih 10 boraca teške kategorije svjetskog boksa, a prije dvije godine izgledalo je kako bi danas najbolji hrvatski boksač mogao odustati od tog sporta.

- Prije dvije godine bio sam na ulici bez menadžera, promotora, tima, ičeg. Bilo je pitanje hoću li sve to uspjeti svladati i profesionalno boksati. Mavrović mi je rekao kad me tih dana vidio da je mislio da ću potonuti i da neću uspjeti, ali drago mi je da sam sve to prebrodio i da sam TOP 10 na svijetu. Moja najbolja izdanja tek dolaze i sve ću ih pomesti - jasan je Hrga.

Mnoge su se polemike vodile o tome je li Filip koristio ilegalne udarce u potiljak dok se Molina saginjao većinu borbe.

- Sudac je u svlačionici rekao da nema udaraca iza glave, a ja sam mu rekao što ako on okreće glavu. To se i dogodilo, sudac me nije nijednom opomenuo. Ja uputim udarac u njegovo lice, a ako on okreće glavu, to je njegov problem. Mislim da su to glupi komentari, sudac je tu da mi da opomenu ili me diskvalificira, a ja ću sve napraviti da pobijedim.

'Želim na OI i poslati najbolji hrvatski boksač u povijesti'

Još uvijek ostaje otvoreno pitanje Olimpijskih igara. Hrgović bi volio predstavljati Hrvatsku u Tokiju, ali u ovom trenutku to prema riječima čelnih ljudi WBC-a to neće biti moguće.

- Mislim da se 99.9% ljudi ne bi vraćalo na 3 runde uz ovolike profesionalne obaveze. Ali to je moj san, želim na OI i želim postati najbolji hrvatski boksač u povijesti - jasan je hrvatski borac.

Dan prije meča Filip je nosio dres Florida Panthersa. Na leđima mu je bilo prezime Bjugstad. No, nakon mnogo nagađanja koji je pravi razlog odijevanja tog dresa, Hrga je ispalio odgovor.

- Dres mi se svidio, kupio sam ga jer je bio na popustu. Možda ga iskoristim za zagrebački advent - našalio se za kraj Filip Hrgović.