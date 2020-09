- Booker? On mi je bio jedan od vje\u0161tih sparing partnera, de\u010dko je stvarno tehni\u010dki dobar. Nije u najboljim godinama boksa\u010dkim, budimo realni, 39 mu je. Nije na mojoj razini, ali je jako vje\u0161t. I u me\u010du protiv Puleva prvih par rundi je vodio, ali je poslije pao, nije mogao pratiti tempo. Ovisi u kakvoj \u0107e formi do\u0107i, vidi li to kao priliku ili ide po pay-day, \u0161to se ka\u017ee. Ne treba ga podcijeniti. Borac je za kojega se trebam ozbiljno spremiti, bili smo skupa u kampu, skenirao me. Najva\u017enije je da se ta borba odr\u017ei s obzirom na ovu situaciju u svijetu. Datum je 7. studenog, a trebao je biti 23. listopada. Me\u010d \u0107e biti na Floridi.

- Danas bismo trebali napraviti plan priprema za sljede\u0107a dva me\u010da i ho\u0107u li i\u0107i u Miami, ho\u0107e li Pedro do\u0107i tu. \u017deljko i ja moramo se oko toga dogovoriti. Ako \u0107u i\u0107i, trebam putovati u idu\u0107ih nekoliko dana, nema puno vremena. Druga opcija je da on do\u0111e tu. Vidjet \u0107emo \u0161to je najbolja opcija s obzirom na sve ove mjere. Amerika je posebna \u0161to se ti\u010de svega, ne samo boksa i veselim se povratku na njihovo tr\u017ei\u0161te.

Menad\u017eer \u017deljko Karajica\u00a0osvrnuo se na kritike o preslabim protivnicima u ovoj fazi karijere.

- Otkad smo skupa, nakon tre\u0107e, \u010detvrte borbe bilo je: kad \u0107e ja\u010di protivnici? Govorio sam prije Mansoura kako \u0107ete pustiti takvog \u010dovjeka koji je bio sedmi na svijetu? Komentara \u0107e biti \u0161to god da napravimo. Jedni \u0107e slaviti, drugi plakati. Filip je u pravu, gradimo polako tu te\u0161ku kategoriju. Po IBF-u smo broj \u0161est. Nije samo u\u0107i u ring, nego u pozadini trebaju pasti dogovori. Dillian Whyte \u010deka dvije godine na me\u010d za titulu, a sad je izgubio od Povjetkina i to ga je unazadilo. Nije to tako jednostavno. Ovi koji \u017eele ja\u010de borce, volio bih samo da pro\u0111u s nama od svla\u010dionice do ringa, da vide kako je to nakon deset mjeseci.