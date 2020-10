Dalić: 'Srbija? Bolja momčad od Škotske, a Kramarić će sam odlučiti hoće li igrati u nedjelju'

Nakon pobjede u prijateljskoj utakmici protiv Švicarske (2-1), Hrvatska nastavlja put u Ligi nacija protiv Švedske. 'Ako bude fit će igrati, ako ne - čuvat ćemo ga za Francuze', rekao je izbornik Dalić o Kramariću

<p>Gledatelji se vraćaju na tribine, a <strong>Hrvatska </strong>kreće po prve bodove u Ligi nacija. Nakon poraza od <strong>Portugala </strong>(4-1) i <strong>Francuske </strong>(4-2), 'vatreni' traže bodove za ostanak u elitnom rangu Lige nacija protiv <strong>Švedske </strong>u Zagrebu. Gosti također imaju dva poraza od istih protivnika (Portugal 2-0, Francuska 1-0), a u posljednjoj pripremnoj utakmici su sa 2-1 bili bolji od <strong>Rusije</strong>.</p><p><strong>PRIJENOS KONFERENCIJE</strong></p><p>U posljednji je trenutak zbog ozljede za nadolazeći susret otpao Andrej Kramarić, a na pitanja novinara odgovaraju kapetan reprezentacije <strong>Luka Modrić </strong>i izbornik <strong>Zlatko Dalić </strong>koji je prvi odgovarao te odmah prokomentirao situaciju s Kramarićem.</p><p>- Znate da je Krama bio ozlijeđen pa je preskočio Švicarce, odradio je trening jučer, a danas ćemo odraditi još jedan test i on će sam odlučiti. Ako bude fit će igrati, ako ne - čuvat ćemo ga za Francuze. On je sad dobro, ali nema smisla da se to pogorša. Sam će odlučiti. Čekaju nas dvije utakmice u tri dana koji zbog uvjeta nećemo moći igrati u istom sastavu te ćemo tražiti najbolja rješenja u datom trenutku. Imam kombinaciju u glavu tko će početi ako Andrej ne bude mogao, ali moramo biti pametni i racionalni.</p><p>Hrvatska će na Euru igrati u skupini sa Engleskom, Češkom te boljim iz susreta Srbije i Škotske.</p><p>- Škoti i Srbi su oba protivnika teška, ako Škoti prođu bit će domaćini. Igrali bi s dva domaćina, a što se tiče Srbije, mislim da su kvalitetnija reprezentacija </p><p>No, prvo slijedi utakmica protiv <strong>Švedske </strong>u Ligi nacija.</p><p>- Moramo pokazati kvalitetu jer igramo doma. Oni imaju kvalitetna rješenja u <strong>Bergu </strong>i <strong>Forsbergu</strong>, čvrsti su i agresivni. Teren će biti težak, kiša. Oni imaju čvrstinu i energiju, ali kao i mi su izgubili dvije utakmice - samo oni doma, a mi u gostima. Ta utakmica je za nas jako važna jer vjerojatno odlučuje tko će ostati u elitnoj skupini, a nama je to cilj. Vjerujem u našu dobru igru i pobjedu te da ćemo nastaviti ono što je bilo u St. Gallenu</p><p>Odličnu je utakmicu protiv Švicarske odigrala naša lijeva strana, a Domagoj Bradarić asistirao je za gol.</p><p>- Veseli me činjenica da se pojavio mladi igrač kao <strong>Domagoj Bradarić</strong>, ali mi u sjeni toga zaboravljamo <strong>Melnjaka </strong>koji je odigrao sjajnu utakmicu protiv Francuza i Švicaraca, tako da sad imamo tri dobra igrača na lijevom beku. Domagoj je igrao ofenzivno protiv Švicaraca i sigurno će dobiti priliku u nadolazećim utakmicama. Pokazao je puno, ali nećemo nakon jedne utakmice nekoga otpisati ili upisati. Bio je sjajan u debiju, možda nas je iznenadio igrač od 20 godina i to je dobitak za reprezentaciju. Na desnom bočnom tražimo rješenja od SP-a, ali mislim da je <strong>Filip Uremović </strong>najviše pokazao tako da je on zasada taj koji sigurno može još i bolje te je u prednosti - objasnio je Dalić te dodao o nadolazećim utakmicama:</p><p>- Rekli smo da ćemo u ovim utakmicama koristiti i neke nove igrače, ali rezultat ne smije patiti. Jako smo podigli ljestvicu nakon Rusije, a nijedna reprezentacija na svijetu nije odigrala ovoliko utakmica s jakim protivnicima kao mi. Tu trebamo tražiti novi sistem igre, nova pojačanja i to nije lako. Nemamo puno vremena za radikalne promjene, malo je tu treninga, ali ono što je bilo dobro ne treba mijenjati. Uvjeren sam da ćemo sve posložiti i biti pravi kad to bude najpotrebnije.</p><p><strong>Šime Vrsaljko </strong>opet će morati pauzirati zbog čišćenja koljena, a već se čuo s izbornikom.</p><p>- Čuli smo se porukama jučer. Rekao mi je da je odradio to čišćenje koljena koje ga je boljelo. Nadam se da je to bilo ono što ga je mučilo sve ovo vrijeme. Šime nam jako znači, on ima svoje mjesto i volio bih da se što prije. Siguran sam da će biti još jači</p><p>Prokomentirao je izbornik i pitanje o švedskom mladiću <strong>Dejanu Kuluševskom </strong>(20).</p><p>- Pratio sam zadnje dvije utakmice kad je <strong>Kuluševski </strong>debitirao u Ligi nacija, a čim je završio u Juventusu sigurno ima kvalitetu. Može napraviti višak po desnoj strani i imam samo riječi pohvale za njega u dvije utakmice u koje sam ga pogledao</p><p>Nakon toga je Luka Modrić progovorio o oproštaju <strong>Ivana</strong> <strong>Rakitića</strong>.</p><p>- Razgovarao sam sa Ivanom prije nego što je tu odluku prenio svima nama i rekao mi je svoje razloge. Žao mi je zbog te odluke, ali naravno, treba je poštovati jer svi ti ciklusi prije ili kasnije završavaju, nitko nije vječan i ne može igrati 100 godina za reprezentaciju. On je donio odluku da se povuče iz reprezentacije, mogu mu se samo zahvaliti za sve što je napravio za Hrvatsku jer je napravio jako puno, ali dalje ćemo morati bez njega - rekao je Luka te nastavio o svom igranju za 'vatrene'.</p><p>- Što se tiče mene, ne bi tu stavljao nikakve granice niti bih davao nekakve najave. Idem utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo kako ću se osjećati fizički, mentalno. Sad reći hoću li nastaviti igrati za reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva, neću si postavljati granice. Uživam i dalje u reprezentaciji i vidjet ćemo dokad će to trajati</p><p>Za utakmicu protiv Švedske najavljuje se jaka kiša, a Hrvatska sad ima širinu za mogući odgovor na teške uvjete.</p><p>- Na uvjete i teren ne možemo utjecati te se na to jednostavno moramo prilagoditi i bez obzira na sve odigrati dobru utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat. U Švicarskoj smo odigrali dobar susret, vratili se iz rezultatskog minusa. Mladi igrači i oni koji su debitirali odigrali su jako dobro. Domagoj je odličan dečko, talentiran igrač koji ima svjetlu budućnost pred sobom te vjerujem da će nastaviti u jednakom ritmu i biti sve bolji i bolji. Osim nogometnih kvaliteta pokazao je 'gard' i pozitivan karakter. Sve pohvale za nastup, ali treba izdvojiti i ostale debitante poput Ante Budimira, ali i Melnjaka koji na lijevoj strani igra sve bolje i bolje te Uremović na desnoj strani donosi kvalitetu</p><p>Progovorio je Luka malo i o svom ugovoru u Realu.</p><p>- Trebam ići utakmicu po utakmicu, uživati, imam još tu godinu, ali vidjet ćemo što će se desiti. Naravno da mi je želja ostati u Realu, a tko to ne bi htio? Svjestan sam da sam u nekim godinama te klub mora vidjeti što je najbolje za njih, u dobrim smo odnosima te sam siguran da ćemo pronaći neko rješenje. Ne želim biti nikome na teret, ali dok mislim da mogu igrati u Realu ću se potruditi. No, ta tema još nije na dnevnom redu.</p><p>Prvo slijedi utakmica sa Švedskom te tre dana kasnije, također na Maksimiru, utakmica protiv Francuske.</p><p>- Prva utakmica je važna, druga dolazi za tri dana te ćemo sve igrače trebati na visokom nivou kako bi mogli odigrati dvije prave utakmice. Što se tiče bodova, teško je reći. Igramo doma, imat ćemo navijače - u malom broju, ali bolje da nema nikoga. Kod kuće uvijek idemo na pobjedu te ćemo tako ići i u ovim utakmicama. Najbitnije je da odigramo dvije dobre utakmice i ako bude tako vjerujem da ćemo osvojiti bodove potrebne za ostanak u A skupini Lige nacija</p><p>- Ne bi to uspoređivao s kvalifikacijama za Euro ili za Svjetsko, naša je motivacija igranje za reprezentaciju te smo u svakoj utakmici ekstra motivirani i to je nama bitno da damo maksimum u svakoj utakmici. Bez obzira bila to prijateljska utakmica, kvalifikacije ili Liga nacija</p>