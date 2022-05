Daliću otpadaju napadači, stiže dinamovac: Luka? Nakon svega Hrvatska mu je najvažnija

U ponedjeljak se okuplja hrvatska reprezentacija. Tek što je završila klupska sezona, kreće Liga nacija. U 11 dana Hrvatska će odigrati četiri utakmice, pa je Zlatko Dalić na prvotni popis stavio 35 imena.

No taj je popis doživio manje promjene jer neki poput Perišića i Muse neće moći, a upitan je i Livaja.

- Čestitam Dan državnosti svim Hrvatima i Luki Modriću na petoj Ligi prvaka, to je sjajno, deset godina zaredom imamo pobjednika, to je fantastično za naš nogomet. Čestitke Hajduku na Kupu i reprezentativcima koji su osvojili trofeje u klubovima - započeo je Dalić pa detaljnije otkrio promjene na popisu:

- Od prvog popisa otpao je Perišić zbog ozljede, žao mi je, on je bio u najboljoj formi od svih, sad je najvažnije da zaliječi ozljedu i bude spreman za SP. Imamo problem s Musom koji je bolestan i mislim da će i on otpasti i teško da će doći na okupljanje. I Livaja je bolestan, ali ćemo tijekom dana znati njegovo stanje. Pozvali smo Ivanušeca.

Reprezentacija prvu utakmicu igra 3. lipnja u Osijeku protiv Austrije, tri dana kasnije na Poljudu protiv Francuske, a nakon toga slijede dva susreta u gostima, 10. lipnja Kopenhagenu protiv Danske te 13. lipnja u Parizu protiv Francuza.

- Čekaju nas četiri utakmice, želimo isprobati sve igrače koje smo pozvali, cilj nam je rezultat i da izvučemo pouke i zaključke. Problem je što su neki sedam dana na godišnjem, a sad se vraćaju u reprezentaciju. Do SP-a je šest mjeseci i puno će se toga promijeniti. Ali ako gledamo aktualnu situaciju, osim Perišića svi su spremni. Neupitna je kvaliteta naših igrača, starijoj okosnici stižu mlađi. Nadam se da će oni koji imaju problema riješiti svoju situaciju.

Kakva je situacija s Modrićem?

- Modrić dolazi sutra ili prekosutra, on je sam izrazio tu želju. Nakon svega što je napravio, njemu je najvažnija reprezentacija. Bit će na treningu s nama i u konkurenciji za utakmicu u Osijeku i u Parizu. Kako stvari stoje, ne znam hoćemo li zvati još koga. Probat ćemo sustav 4-3-3, kao i 4-2-3-1. Moramo u prve dvije utakmice biti maksimalno dobri i kvalitetni. Ako mladi riješe sve u Norveškoj, htjeli bismo da se i ti mladi priključe nama.

Imate li kakvu matematiku za Ligu nacija?

- Pa ne bih o bodovima, bitna je svaka utakmica, idemo na sve pobjede, to je u našem mentalitetu. Cilj je da ostanemo u elitnoj skupini, ali zašto ne napraviti nešto više. Mislim da imamo kvalitetu za to. Želim da imamo točan uvid u stanje i formu igrača, to je prvi cilj uz rezultat - poručio je Dalić.

- Motivacija? Motiv se zna čim si obukao hrvatski dres. To je najveći motiv i nikoga ne treba posebno motivirati. Četiri utakmice u 11 dana je previše, igrači su iscrpljeni. Razumijem i ono što će biti na treninzima, moramo dobro izbalansirati, da ne bude ozljeda. Vesele me puni stadioni u Osijeku, Splitu, ali morat ćemo puno raditi matematike oko igrača.

