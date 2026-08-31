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PRATITE UŽIVO Prve reakcije nakon susreta Gorice i Rijeke

Piše 24sata,
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PRATITE UŽIVO Prve reakcije nakon susreta Gorice i Rijeke
Gorica i Rijeka sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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GORICA - RIJEKA 0-0 Pratite prve reakcije igrača i trenera Gorice i Istre nakon susreta u Turopolju

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Gorica je ugostila Rijeku u dvoboju petog kola HNL-a. Susret u Turopolju kasnio je zbog problema s reflektorima i u konačnici je završio bez golova.

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