GORICA - RIJEKA 0-0 Pratite prve reakcije igrača i trenera Gorice i Istre nakon susreta u Turopolju
IZJAVE AKTERA
PRATITE UŽIVO Prve reakcije nakon susreta Gorice i Rijeke
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Gorica je ugostila Rijeku u dvoboju petog kola HNL-a. Susret u Turopolju kasnio je zbog problema s reflektorima i u konačnici je završio bez golova.
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